През 2018 г.: Доходите се вдигат, помощи за повече семейства

2018 година настъпи, а с нея и новите правила, които ще ни съпровождат през нея. Ето кои са десетте основни неща, които ще направят новата 2018 по-различна от 2017 г.

1. Минималната заплата вече е 510 лв.

Минималната работна заплата се увеличава на 510 лв. от началото на 2018 г. Размерът й се повиши с цели 10% в сравнение с 2017-та. Вдигането на минималното възнаграждение заявява приоритета на управляващите за устойчиво повишаване на стандарта на живот. От 1 януари минималната часова надница е 3,07 лв. Всеки втори работодател планира да увеличи заплатите на своите служители с между 10 и 20 %. Причината за това е сериозната липса на кадри в много от секторите.

За миналата година статистиката отчита абсолютен рекорд в историята по брой заети българи. Общо около 200 000 са новите работни места у нас. За бизнеса 2017 г. е първата „глътка свеж въздух" от 8 години насам.

В Румъния също вдигнаха минималното възнаграждение. Досега то се приравняваше на около 600 български лв., а вече ще бъде почти 800 лв. /1900 леи/. Същевременно данъкът върху доходите при комшиите спада от 16 на 10 %. Намалява се размерът на социалните осигуровки, като те се прехвърлят почти изцяло върху служителя - 35 % за работника и 2,25% за работодателя. Малките фирми с годишен оборот под 1 млн. евро ще плащат данък от 1 на сто от оборота, вместо 16 % данък върху печалбата.

2. Скок на възнагражденията

за учители, военни и полицаи

Минималната стартова заплата за учителите ще се увеличи от 660 на 759 лева. Старши учителите и възпитателите ще получават 790 лева, а главните - малко над 800 лева. Сектор „Образование" ще получи и още 180 млн. лева за разходи, програми и стипендии.

Възнагражденията на военослужещите ще бъдат увеличени с 11%. Войниците и сержантите ще получат около 70 лева повече, а офицерите - около 90 лева. Увеличение на месечното възнаграждение ще получат също пожарникари и полицаи. Скокът на заплатите ще бъде диференциран и ще се отнася най-вече за служителите с полицейски правомощия.

3. До 74,20 лв. на ден

обезщетение за безработни

От 1 януари се вдигна минималното дневно обезщетение за безработица, като от предишните 7,20 лв., бе увеличено на 9 лв. Въведен е и таван от 74,20 лв. на ден. Променят се изискванията на право за обезщетение при безработица – да има внесени или дължими вноски за фонд "Безработица" най-малко 12 месеца от последните 18. Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 на 350 лв.

4. Увеличава се възрастта за пенсия

Жените, които ще се пенсионират през 2018 г., трябва да са на 61 години и два месеца и с не по-малко от 35 г. и 6 месеца трудов стаж. За мъжете възрастта за пенсиониране се увеличава на 64 г. и един месец и поне 38 г. и половина трудов стаж. За хората, които не отговарят на тези условия и имат не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж, пенсия ще се придобива при навършена възраст от 66 г. и 2 месеца за представителите на двата пола. От 1 януари минималната пенсия е 200 лв., а от средата на годината се очаква да се увеличи със 7 лв.

5. Вноските на парите за старост с 1% нагоре

С 1% се увеличава и вноската за пенсия. За родените преди 1 януари 1960 г. тя нараства до 19,8%, а за родените след тази дата – до 14,7%. През 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличи от 1,1 на 1,126. От 1 юли 2017 г. пенсиите, отпуснати през предходната година, започнаха да се преизчисляват с този коефициент, което ги увеличи с 2,4%. От 1 юли минималният размер на пенсията за стаж и възраст се повиши до 165,25 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запази 35% от максималния осигурителен доход – 910 лв.

6. Детски добавки за повече семейства

Детски добавки вече ще получават и семейства с до 500 лева доход на всеки член. Ако размерът е до 400 лева, родителите ще получават 100% от размера на помощта, която се вдига съответно: от 37 лв. на 40 лв. за едно дете, за две деца – от 85 лв. на 90 лв., за три – от 130 на 135 лв. Семействата с месечен доход между 400 и 500 лева на член ще получават 80% от тези суми.

Около 20 000 фамилии ще се възползват от помощта.

7. По-скъпа вода в половината страна

Цената на водата ще е по-висока в 14 области. В София ще плащат до 2.36 лв. за куб. м, във Варна - до 3 лв., в Сливен - до 2.50 лв. Увеличението на ВиК услугите ще е най-високо в област Ямбол - до 20%. В края на 2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ реши да намали с малко цената на водата след многократно призоваване от страна на омбудсмана Мая Манолова регулаторът да я преизчисли според коректния период на инфлацията. В резултат на „натиска", който националният обществен защитник оказа върху КЕВР, на 15 декември 2017 г. комисията излезе с ново решение, в което ясно личи, че след преизчислението на инфлацията, първоначалното увеличение на цената на водата намаля с няколко пункта в 14-те области на страната.

8. Купуваме винетка и за 3 месеца

През 2018 г. ще има винетка и за срок от 3 месеца, за която ще плащаме 54 лв. Цените на останалите видове стикери си останат същите - годишната винетка е 97 лв., месечната - 30 лв., седмичната – 15 лв. При годишните винетки е важно да знаете, че ще важат за период от една година от датата на купуване на стикерите, а не до края на календарната година, както бе през 2017 г. Промяната важи от 1 януари 2018 година за всички пътни превозни средства, независимо от категорията и държавата на регистрация.

9. Нови правила за

печките на газ и дърва

В страните членки на ЕС влизат в сила нови правила за енергийна ефективност и чистота на всички новопроизведени домашни уреди за отопление на газ или дърва. Освен у нас и в Европа, новите норми ще важат и в Китай. Там спират вноса на пластмасови и други видове отпадъци, които се поддават на рециклиране. Пекин е внесъл 7,3 млн. тона отпадъчна пластмаса, която занапред ще се превърне във вътрешен проблем на развитите икономики.

10. Гърция ни цака с

такса "Престой с нощувка"

От началото на новата година и в южната ни съседка влизат в сила редица промени. Една от тях е въвеждането на такса „Престой с нощувка", която ще варира между 0.5 и 4 евро на ден в зависимост от типа на хотела, в който сте решили да отседнете. Hoвaтa тaĸca важи и за ocтaнaлитe мecтa зa нacтaнявaнe в зaвиcимocт oт тяxнaтa ĸaтeгopия. Измeнeниятa пpeдвиждaт xoтeлитe c 1 и 2 звeзди дa плaщaт пo 50 eвpoцeнтa нa cтaя зa нoщ, 3-звeзднитe - пo 1,50 eвpo, 4-звeзднитe - пo 3 eвpo, a 5-звeзднитe - пo 4 eвpo нa cтaя. Aпapтaмeнтитe зa нacтaнявaнe c eднa или двe cтaи щe ce тaĸcyвaт c 25 eвpoцeнтa, тpиcтaйнитe - c 50 eвpoцeнтa и чeтиpиcтaйнитe - c 1 eвpo. Заедно с тази нова такса ще се увеличат и цените, които туристическите компании предлагат за екскурзии в Гърция. От гръцката хотелска камара предупредиха, че цената за стая може да скочи средно с 1,9%, което респективно ще доведе до спад на посещенията, което може да коства 2,5% от приходите на хотелите и хостелите или общо 435 милиона евро.