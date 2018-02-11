Земетресение от 4,8 тресна олимпийските игри

Епицентърът е бил в близост до крайбрежния град Похан, на около 170 км югоизточно от Пьончан, където се провеждат Зимните олимпийски игри. Няма данни за пострадали и щети. Потребителите на мобилни телефони в олимпийското градче са били уведомени за земетресението.

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