В резултат на земетресение в Тайван 114 души бяха ранени






08:50 ч.

11.02.18

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Земетресение от 4,8 тресна олимпийските игри

от редактор |

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Земетресение от 4,8 тресна олимпийските игри

Земетресение с магнитуд 4,8 е било регистрирано тази сутрин в Южна Корея, съобщи Геологическият институт на САЩ, цитиран от световните агенции.


Епицентърът е бил в близост до крайбрежния град Похан, на около 170 км югоизточно от Пьончан, където се провеждат Зимните олимпийски игри. Няма данни за пострадали и щети. Потребителите на мобилни телефони в олимпийското градче са били уведомени за земетресението.


Южнокорейската метеорологична администрация съобщи, че трусът е бил вторичен след земетресението с магнитуд 5,4, поразило Похан през ноември.


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В резултат на земетресение в Тайван 114 души бяха ранени

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Коментари: 2

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.,., · 10:07 · 11.02.2018
.,.,.,
Потребител · 09:56 · 11.02.2018
трeсна?
дъ тъ eба у тъпия шопски гъз
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