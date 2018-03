Въпреки Брекзит вузовете на Острова са най-търсени

Ели Тончева е управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта". Тя коментира възможностите за обучение зад граница и най-търсените специалности и университети.

- Госпожо Тончева, запазва ли се интересът към висше образование във Великобритания, въпреки Брекзит?

- Въпреки притесненията около Брекзит, интересът на българските кандидат-студенти се запазва и Великобритания остава дестинация No 1 за образование в чужбина. Това се обяснява освен с всичко друго и с факта, че за тези, които ще започнат образованието си в Англия или Уелс през есента на 2018 година, финансирането чрез студентски заеми е гарантирано, а и все повече университети предлагат стипендии.

- Достъпно ли е образованието във Великобритания днес за българските кандидат-студенти?

- Противно на някои схващания, че висшето образование е само за хора, които са от семейства със средни и по-големи доходи, трябва да кажа, че образованието в чужбина е достъпно за абсолютно всички. Разбира се, тези, които искат да помогнат бюджета си по време на престоя в страната, трябва да полагат допълнителен почасов труд. Образованието в Шотландия е безплатно за българските младежи. Шотландското правителство вече потвърди, че не само тези, които ще започнат образованието си през есента на 2018-та година, но и сегашните единадесетокласници ще могат да разчитат на безплатно образование за целия период на обучение.

Стандартната годишна такса за обучение в бакалавърски програми в университетите в Англия е 9250 паунда. Българските студенти могат да ползват нисколихвен заем, който покрива на 100 % таксата за обучение. Започващите следването си през есента на 2018-та година също ще имат право на този заем за целия 3 или 4-годишен период на обучение, независимо дали и кога Великобритания ще напусне Европейския съюз.

Годишната такса за университетите в Уелс е 9000 паунда за 2018-та, като финансирането чрез студентски заем също е гарантирано за целия период на обучението.

- Кои са най-предпочитаните специалности във Великобритания?

- Все по-популярни стават специалности, които бяха непознати само преди 10 години. Това са специалности с изключителна значимост за обществото, но за които към момента има недостиг от подготвени специалисти. Пример за такава специалност е инженерната „Управление на водни ресурси" - специалност, която е изключително актуална поради промените в климата и недостига на източници на питейна вода в редица части на света. Има интерес и към „Дигитален маркетинг", което е разбираемо, имайки предвид развитието на технологиите в днешно време и налагането им във всяка една сфера, включително и в сферата на маркетинга. Тази специалност се предлага в редица университети не само във Великобритания, но и в Холандия и Германия. Отново във връзка с развитието на технологиите, интересна специалност, наложила се през послединте години, е Киберсигурност. Тя безспорно би била прекрасен избор за студенти, които се интересуват от компютърни науки и тези, които я изберат, със сигурност ще имат гарантирана професионална реализация.

- Кои са британските университети, към които българските студенти се стремят, и кои са специалностите, с които те се отличават?

- University of East Anglia определено е един предпочитан избор за българските студенти. Това е университет, известен с програмите си за Фармация, Екология, Международни отношения, Биомедицински науки, Счетоводство и финанси и още много други.

University of Sheffield е известен със специалност Архитектура, а също така с инженерни, социални и биомедицински науки.

В University of Reading сред най-търсените специалности е метеорология. Този университет е известен със своя бизнес факултет, където се предлагат изключително интересни дисциплини, свързани с бизнеса и предприемачеството.

University of Surrey заема челни места в класациите за поне 10 специалности, сред които: туризъм, хотелиерство, Финанси, счетоводство, диетология и здравословно хранене, бизнес мениджмънт и маркетинг, психология, авиоинженерство и други.

University of the West of England, Bristol е един от най-популярните във Великобритания, а според проучване на вестник The Sunday Times, Бристол е сред най-добрите градове за живеене за 2017г.

Canterbury Christ Church University се отличава с това, че 96% от студентите работят или продължават обучението си в рамките на 6 месеца след завършването си.

Coventry Univerity - School of Art and Design е на първо място по международен опит - това е университетът, който изпраща повече студенти на обменни програми в чужбина, от всеки друг в Обединеното кралство.

Southampton Solent Univerity е предпочитан заради интересни и не толкова често срещани специалности като например мода, спорт и здравословен начин на живот, морско дело.

- Освен с актуални академични програми, университетите с какво друго привличат българските студенти?

- Всички университети предлагат изключително добра учебна среда с най-модерно оборудване, особено за специалностите в сферата на технологиите и инженерните науки. Много от кампусите предлагат и прекрасни условия за спорт и развлечения.