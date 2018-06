Европредседателството върна в дневния ред на ЕС уреждането на мачове, хвали се Кралев

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в работна среща по повод борбата с манипулирането на спортните състезания, органзирана от Разширеното частично споразумение за спорт (ЕPAS) на Съвета на Европа и Министерството на спорта на Руската федерация. Събитието се проведе в Москва, непосредствено преди официалното откриване на Световното първенство по футбол в руската столица. В срещата участваха министърът на спорта на Руската федерация Павел Колобков, Министърът на спорта на Австрия Ханс-Кристиян Щрахе, Министърът на спорта на Бразилия Леандро де Силва, Държавният секретар по младеж и спорт на Португалия Жао Паоло Ребело, Министърът на спорта на Сърбия Ваня Удовичич, представители на Министерствата на спорта на Maроко, Еритрея и Катар и др., както и Зоран Веровник от Управителния съвет на EPAS и директорът по почтеността и институционалното право към ФИФА Оливър Яберг.

Министър Кралев изтъкна, че като председател на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година България постави на дневен ред различни актуални теми в сектор „Спорт" със сериозен акцент върху проблема с манипулациите на спортни състезания. "Гордея се, че заедно с моя екип по време на нашето председателство успяхме да върнем в дневния ред на ЕС проблема с уреждането на мачове – тема, която бе в застой в последните години", изтъкна той. Българският спортен министър представи събитията по време на Българското председателство, свързани с темата. Кралев обобщи, че държавите-членки са се обединили около убеждението, че Конвенцията от Маколин за манипулирането на спортни състезания трябва да влезе в сила възможно най-скоро. По думите му, пътят към това е постигане на консенсус на политическо ниво в ЕС.

По време на работната среща в Москва българският спортен министър направи и презентация във връзка с проекта КCOOS+ (Keep crime out of sport – борба срещу манипулацията на спортни състезания 2018-2020). България е на път да се присъедини и да получи подпомагане по проекта KCOOS +, който се основава на Конвенцията на Съвета на Европа за манипулиране на спортни състезания. Този проект предоставя техническа помощ на национално ниво за идентифициране и прилагане на ефективни и координирани мерки за борба с манипулирането на спортни състезания въз основа на принципите на Конвенцията. "Българската страна е благодарна на Съвета на Европа за поканата за присъединяване към проекта KCOOS + и вярва, че тази инициатива може да подобри сътрудничеството и комуникацията между участващите държави и техните заинтересовани организации и да изгради сътрудничество с други проекти и партньори", посочи Красен Кралев.

Министър Кралев покани руския министър на спорта Павел Колобков да посети България през месец септември, когато страната ни е домакин на Световните първенства по художествена гимнастика, гребане и волейбол. Министър Колобков прие поканата и коментира, че ще направи всичко възможно да присъства на престижните състезания в България.