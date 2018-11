Метъл титаните Disturbed ще забият в Пловдив

Съвременните метъл гиганти Disturbed най-сетне ще се разпишат на родна земя. Американските музиканти бяха обявени като хедлайнерите на първия ден - 28 юни на „Hills of Rock" през 2019-а. Групата е на световно турне в подкрепа на най-новия си седми албум „Evolution", който излезе на 19 октомври. Първият сингъл от тавата „Are You Ready" оглави класациите за тежка музика в Щатите. Парчето има 5 милиона слушания в музикалната платформа „Spotify" и над 6,5 милиона гледания в „YouTube". „Disturbed" оживява през 1996-а. Мощният дебютен албум на групата „The Sickness" излиза през 2000 година и е все още най-успешният на метълите. Общо 5 от тавите на момчетата от Чикаго са били на първото място в заветната музикална класация „Billboard 200". През 2011-а бендът излиза в отпуск за неопределено време. Тогава членовете се фокусират върху самостоятелните си проекти. През 2015-а те се завърнаха с пълна пара и пуснаха албума „Immortalized". Оттогава не са слизали от сцената. Сред хитовете на Disturbed влизат „Down With The Sickness", „Stricken", „Inside The Fire", „Indestructible". Всички те, както и песни от новия им албум, ще чуем на „Hills of Rock" от 28 до 30 юни в Пловдив.