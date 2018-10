Българска ПР агенция е сред най-добрите работни места в сферата в света за 2018 г.

Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News публикува списъка на най-добрите работни места в ПР-сферата за 2018 г. SiteMedia Consultancy е не само единственият представител на Източна Европа, но и най-младата комуникационна агенция, отличена с престижното звание. Компании и организации са оценявани за креативна атмосфера, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други различни постижения в областта на развитието на работодателска марка (Employer Branding). SiteMedia Consultancy се нарежда както до глобални агенции като FleishmanHillard, Havas и Hill+Knowlton, така и до организации с отлични комуникационни постижения като HP Inc., The Heritage Foundation, The United Nation Foundations и други.

„Огромна чест е за нас да получим подобно признание, което е поредното доказателство, че ПР-пазарът у нас е на световно ниво и името на България се чува на всички комуникационни форуми по всички континенти. За пореден път българска агенция печели награда на световно ниво и това е признание, както за цялостното развитие на българската ПР общност, така и за нивото на услугите в областта на развитието на работодателска марка, които се предлагат у нас. Приемаме наградата като доказателство за успеха на усилената ни работа през последните години, на подхода ни към хората и работния процес и на цялостното развитие на бизнеса на SiteMedia Consultancy", сподели Ружа Загорска, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy и допълни: „ПР общността в България има вече много поводи с какво да се гордее и всички успехи през последните години показват, че сме на прав път и усилената работа се възнаграждава." Целият списък с отличените работни места в ПР-сферата за 2018 г. може да видите тук. Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 28 ноември 2018 г. в Ню Йорк.

SiteMedia Consultancy (www.sitemedia.bg) е ПР-агенция, специализирана не само в класически комуникационни услуги, но и в изцяло нови за българския пазар продукти като Employer Branding, Time Management, Talent Development, Community Management, Risk Assessment и други. През последната година агенцията разработи успешни комуникационни кампании както за големи международни компании като Lidl, Coca-Cola, HP Inc, Майкрософт, Hewlett Packard Enterprise, Теленор и други, така и за иновативни стартъп идеи.

Офисът на SiteMedia Consultancy се развива като единствения в страната Community&Event център и през 2016 г. спечели награда „Най-креативно офис пространство" на b2b Media. За последните две години SiteMedia Consultancy спечели 13 награди, както и второ място като Агенция на годината, на престижните BAPRA Bright Awards 2017, организирани от Българската асоциация на ПР агенциите. Само преди 4 месеца SiteMedia Consultancy бе удостоена със Златна статуетка на престижните SABRE Awards за кампанията за първата бионик котка, както и Сертификат за отличие за инициативата #MidWeekPRmeetUp.