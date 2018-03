Милена Атанасова: Модата в Париж припомня за 1968-а

Милена Атанасова, една от най-уважаваните дизайнерки и художнички в Париж, вчера се включи за видео връзка от френската столица, за да поздрави гостите на софийската галерия 2.0. В арт пространството на малките пет кьошета беше открита изключително атрактивна експозиция. В нея са представени творби на Милена, създадени в дует с японския й колега Еноки Андрей Кацутоши, както и работи на Джим Ханлон и Рурик Ховер. Те гостуват у нас с респект към имиджа на Милена в арт средите в Европа и Токио. Живописни картини на Атанасова са притежание на частни колекционери в Париж, Москва, Италия и Бразилия. На премиерата на изложбите й в Париж международен елит вдига тостове за талантливата българка. Ето какво сподели тя пред "Стандарт" от Париж за модата и за задочния си гастрол в родната София.

- Милена, какво е най-важното да се знае за стила на 2018-а?

- Има ренесанс на класиките - с нови детайли, разбира се. Модата в Париж продължава да се движи в потока на минимализма, често инспириран от японската култура. Едно от най-впечатляващите ревюта на Седмицата беше на "Диор" – първата манекенка излезе с пуловер, на който бе изписано „C'est non, non et non!". Ясен резонанс на темата "Не на насилието върху жените". Модата в момента носи флуидите на май 1968-а, когато избухват стачки и студентите окупират университетите си.

През 2018-а стилистите казват: „Трябва да сте ангажирани с кауза". Има много ярко изразени позиции при "Баленсиага", Джанбатиста Вали, "Шанел", Стела Макартни.

- Кои, според вас, са новите имена на фешън сцената - има ли супер изненади или предизвестени провали?

- Трудно е да се говори за нови имена, тъй като цялата модна индустрия е в процес на промяна. Поради глобализацията големите къщи съветват младите дизайнери да създават локализирани колекции с интересни етно мотиви. Неслучайно "Аликзандър Макуин" и "Гучи" залагат на подобни решения. За много от нас, тук, в Париж, голяма изненада беше фактът, че "Гучи" се изкачи непоклатимо на първо място в челната десятка за най-атрактивна и печеливша марка. Явно е, че стратегията им е изключително стабилна. На втора и трета позиция в топ 10 са "Баленсиага" и Vetements.

- Продължава ли да има разлика между модата, която се прави в Европа и тази в Азия и Америка?

- Да, определено. Европа е добре известна с разнообразната си мода - по-авангарден стил, повече хармония, често леко ретро. Ние, европейците, умеем да създаваме индивидуалност във визията. Американската мода е мода на комфорта. Там не става въпрос за това, което носите, а как го носите. Обличат се семпло, но много държат на аксесоарите. Тъкмо те допринасят за атрактивността на гардероба им.

Модата в Азия пък е новото Елдорадо за френските дизайнери и конфекционери. Многобройни френски марки инвестираха в пазара на Азия. Там стиловете гравитират около абсолютния ексцентричен лукс - или, както се казва тук, в Париж, те просто експлодират. Имам удоволствието да бъда канена всяка година от различни водещи азиатски дизайнери, които участват в Седмицата на модата в Париж. Представянето им винаги е повече от впечатляващо. Неотдавна бях на ревю в опера "Гарние" на Gaia от Китай. Абсолютен шик според критериите за вкус на висшата мода.

- Разкажете за изложбите си в арт графика ви.

- Вече две години участвам с мои картини в изложби на международния фестивал „Makuni" в Осака. През 2016-а няколко творци от Япония ме поканиха за съвместни артистични проекти. Колегата дизайнер Еноки Казутоши ми предложи да направим синхрон между неговите художествени лампи и някои от моите платна в малък формат. Авторът на икебана Хироношин Ямада вгради мои картини в негови флорални композиции. 2017-а завърших с две изложби - едната в Париж, другата в Осака. С Еноки Казутоши работим и до момента заедно. Много се вълнувам от първата ми изложба в България. В нея са показани мои творби от различни периоди. Като дизайнер и художник посвещавам по-голямата част от времето си, за да търся цветове, материали, текстури, форми. В картините си използвам смесени техники, за да покажa тенденции в съчетаването на багрите и материи - колаж, текстил, метал, кожа, хартия. Освен общите ни продукти с Еноки Андрей Казутоши, в София публиката може да види и работи на още двама колеги, които поканих за експозицията - Джим Ханлон от Англия и Рурик Ховер от Щатите. Неслучайно изложбата се казва "Синхрон".

* * * * *

Преподава дизайн в престижно арт училище

Милена Атанасова е изключително уважавана в Париж - заради моделите, които твори, заради изключителната си артистичност и работохолизъм, заради таланта да обучава и възпитава майстори на шева и кройката. Нейните студенти имат висок фешън имидж по света. Тя преподава в Studio MVL - fashion design, център за визуални изкуства и дизайн. Самият Карл Лагерфелд й е направил комплимент -за умението да предава знанията, енергията и финеса. Кайзерът на модата харесва българката след тяхно съвместно телевизионно участие в Канал +.

В началото на живота си в Париж Милена се занимава с проектиране и декорация на различни пространства. Сред тях е капелата на Ордена на йезуитите. Не след дълго я приемат във факултета, където изучава теология, философия и средновековна архитектура. След като приключва с теологията, българката продължава в института за дизайн "Dupere". Сменя жилището си, за да й бъде по-удобно - и се оказва съседка на Жерар Депардийо и тогавашния министър-председател Лионел Жоспен.

Колелото на късмета се завърта в полза на Милена и на нейния талант, подплатен с денонощен труд. Тя влиза в екипите на Стела Макартни, "Живанши", "Ланвен", "Луи Вюитон". Малко след като се е завърнала от Ню Йорк в Париж, отива в щаба на вече покойния Аликзандър Макуин във френската столица. При бърз диалог се оказва, че българката му предлага вариант за модел, който очаква решение. "Оставате да работите за мен", казва Макуин. "Беше изключителен - безкрайно талантлив, възпитан, почтен. Участвах в правенето на осем колекции на марката "Макуин", разказва Милена. В тях има рокли за по 500 000 евро. С Макуин постигат пълна хармония - той оставя българката да сътвори два от моделите за Кари Брадшоу в "Сексът и градът".