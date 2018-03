"Формата на водата" спечели Оскар за филм

Фентъзи драмата "Формата на водата" на мексиканския режисьор Гийермо дел Торо спечели четири отличия на 90-ата церемония за наградите "Оскар", в това число и за най-добър филм, предадоха световните информационни агенции.

Присъждайки режисьорския приз на Дел Торо, американската Академия за кинематографично изкуство "попари" надеждите в категорията да има "рядък" отличник - чернокож кинодеец или жена.

Освен наградите за най-добър филм и най-добър режисьор "Формата на водата" получи отличията и за сценография и оригинална музика на Александър Депла. Продукцията водеше по номинации с 13 на брой.

В актьорските категории призове "Оскар" получиха смятаните за фаворити в наградния сезон Франсис Макдорманд за "Три билборда извън града", Гари Олдман за "Най-мрачният час", Алисън Джани за "Аз, Тоня" и Сам Рокуел за "Три билборда извън града".

Макдорманд спечели втори "Оскар" в кариерата си. Олдман, Джани и Рокуел за първи път получават отличие на американската киноакадемия.

Наградите "Оскар" бяха раздадени за 90-и път на церемония в театър "Долби" в Лос Анджелис. Водещ на шоуто беше комикът Джими Кимъл.

Списък на носителите на 90-ите награди "Оскар", оповестен от Асошиейтед прес:

- най-добър филм - "Формата на водата"

- най-добър режисьор - Гийермо дел Торо, "Формата на водата"

- най-добра актриса - Франсис Макдорманд, "Три билборда извън града"

- най-добър актьор - Гари Олдман, "Най-мрачният час"

- най-добра актриса в поддържаща роля - Алисън Джани, "Аз, Тоня"

- най-добър актьор в поддържаща роля - Сам Рокуел, "Три билборда извън града"

- най-добър чуждоезичен филм - "Фантастична жена" на Себастиан Лелио от Чили

- пълнометражен анимационен филм - "Тайната на Коко"

- късометражен анимационен филм - "Скъпи баскетбол"

- оригинален сценарий - Джордан Пийл "Бягай!"

- адаптиран сценарий - Джеймс Айвъри "Призови ме с твоето име"

- операторско майсторство - Роджър Дийкинс, "Блейд Рънър 2049"

- оригинална музика - Александър Депла, "Формата на водата"

- звуков мишунг - "Дюнкерк"

- монтаж на звукови ефекти - "Дюнкерк"

- монтаж - "Дюнкерк"

- визуални ефекти - "Блейд Рънър 2049"

- грим и прически - "Най-мрачният час"

- най-добри костюми - "Призрачна нишка"

- сценография - "Формата на водата"

- пълнометражен документален филм - "Икар"

- късометражен документален филм - "Раят е задръстване на междущатска магистрала 405 (Heaven Is a Traffic Jam on the 405)

- късометражен игрален филм - "Мълчаливото дете" (The Silent Child)

- най-добра песен от филм - "Remember Me" от "Тайната на Коко" (Кристен Андерсън-Лопес и Робърт Лопес)