Българско вино с двоен златен медал от конкурс в Китай

Аугео Фемили Естейт Мелник 55 спечели най-високото възможно отличие от конкурса China Wine and Spirits Awards CWSA Best Value 2018! Това е единственото българско вино с двоен златен медал от тазгодишното издание на конкурса. „Изключително щастливи и горди сме, че първото вино в портфолиото на "Аугео Фемили Естейт" получава поредно признание на международен конкурс", заяви Гергана Манолова, маркетингов директор и съдружник във фирмата производител "Екскуизит Уайнс". „Вино от уникалния български сорт Мелник 55 да бъде сред отличените с двоен златен медал само четири месеца след появата си на българския пазар е невероятно постижение", допълни тя.

CWSA е най-големият и престижен винен конкурс в Китай. Традиционно в него участват най-добрите вина от над 55 държави. Тази година участниците са рекордно много – над 5 000. На „сляпа" дегустация над 100 международни съдии дават своята оценка за качеството на виното. Този успех е поредното доказателство, че българските вина се оценяват високо на световни конкурси и на важни за страната ни пазари, категорични са производителите. Гергана Манолова обяснява защо е избрано името "Аугео Фемили Естейт". "Аугео идва от латински и е формата за първо лице единствено число на глагола augēre, което в превод означава раста, нараствам, разраствам се, но също така и почитам, уважавам. Нашето вино е отражение на името си, тъй като значението му поставя началото и дава хоризонт за перспектива и растеж, а едновременно с това показва и уважение и почит към предците ни и към земята ни", казва мениджърът.

* * * * *

Аугео Фемили Естейт Мелник 55 2016 е вино с пурпурно червен цвят, интензивен и добре балансиран аромат. Първото си международно признание Аугео Мелник получи на престижния английски винен конкурс International Wine Challenge 2018, когато стана единственото вино от България с медал в това издание.

Аугео Мелник 55 се продава ексклузивно в ресторант The View от края на октомври 2017. В края на март 2018 портфолиото на Аугео Фемили Естейт ще бъде допълнено с две бели вина и две розета, а именно Аугео Совиньон Блан 2017, Аугео Шардоне Барел 2016, Аугео Розе Широка Мелнишка 2017 и Аугео Екскуизит Розе Сира и Каберне Совиньон 2017. Наесен очакваме и Аугео Мелник 55 2017и Аугео Руен 2017.

Повече информация на сайта http://augeofamilyestate.bg/, във фейсбук @AugeoFamilyEstate и Инстаграм.