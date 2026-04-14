Съобщиха ключова дата за бъдещето на Близкия изток

САЩ и Иран обсъждат възможността за нови преки разговори в опит да постигнат споразумение за прекратяване на шестседмичния конфликт преди изтичането на примирието следващата седмица, посочват двама американски представители за Associated Press, предава NOVA.

Според тях разговорите за нова среща продължават, като дипломат от една от посредническите държави твърди, че Вашингтон и Техеран вече са се договорили за провеждането ѝ.

И четирите източника на медията са говорили при условие за анонимност заради чувствителния характер на преговорите. Все още не е ясно дали ще участват същите нива на делегации, уточняват дипломатът и американските представители.

Като възможни места за срещата се обсъжда отново пакистанската столица Исламабад, а също и Женева. По информация на източниците разговорите може да се състоят още в четвъртък, но точният график и място не са окончателно определени.

Белият дом засега не е коментирал информацията. Президентът Доналд Тръмп заяви по-рано, че „другата страна се е свързала със САЩ“ и е изразила готовност за сделка.

Китай, Египет, Саудитска Арабия и Турция също са в контакт с Техеран и Вашингтон, след като четирите държави предложиха нов кръг от преговори в Исламабад тази седмица, заявиха дипломати.

Пекин, считан за близък съюзник на Техеран, е посъветвал Иран да се съгласи на по-нататъшни преговори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com