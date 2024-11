Отиде си обичан барабанист на австралийско-британска банда

На 78-годишна възраст почина Колин Питърсън, барабанист на първия състав на групата "Би Джийс", предаде ДПА, цитирайки негови представители. Смъртта му е настъпила внезапно в понеделник, 18 ноември.

Питърсън се присъединява към братята Бари, Робин и Морис Гиб през 60-те години на миналия век и свири в хитове като I Started A Joke, To Love Somebody и I Just Gotta Get A Message To You. Преди да напусне групата, Питърсън участва в четири албума на "Би Джийс", включително няколко песни в албума Cucumber Castle от 1970 г.

В последните пет години Колин Питърсън участва в шоуто Best Of The Bee Gees, каза неговият представител Сю Камилери. Продуцентът на шоуто Гари Уолкър каза, че барабанистът е участвал в програмата в събота и е бил "щастлив". "Беше много внезапно", каза той пред информационната агенция "Прес асосиейшън", потвърждавайки, че Питърсън е починал в съня си рано сутринта в понеделник.

Преди да започне музикалната си кариера, Питърсън се изявява като актьор и играе главната роля в австралийския филм "Смайли“"от 1956 г.

