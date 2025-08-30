Гръмна новина за "смъртта" на Тръмп! Реакцията

Интернет разбойници решиха да съддадат паника в САЩ, публикувайки гнусна фалшива новина.

Американски апелативен съд постанови, че повечето тарифи, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп са незаконни, съобщиха световните агенции.

Новината дойде, след като социалните мрежи гръмнаха с вестта, че той бил мъртъв. Телеграм каналът „Правда России“ я определя като шизо-теория, но фразите „Trump is Dead“, „Trump Died“ и „President Vance“ заляха Туитър, защото Трамп не се появявал пред публика от вторник, което било несвойствено за него.

В един от постовете се припомня, че в навечерието на смъртта си, кралица Елизабет II е имала подобни петна по ръцете си като тези на американския президент. (М)истерията с (не)сбъднатата му кончина се засилва и от това, че нямал планирани публични изяви за следващата седмица.

Любителите на конспиративните теории припомнят, че наскоро вицепрезидентът Ванс заяви, че е готов да стане президент „в случай на трагично събитие с Тръмп“.

Руски журналисти пък се шегуват, че колегите им от западните медии вече са погребали президента им Владимир Путин поне 20 пъти, но той бил по-жив от тях и го доказал, като се явил в Америка в целия си „блясък“.

Тръмп не се опита да разпръсне печалната мълва. Той обаче „възкръсна“ след като съдиите дръзнаха да обявят митата за незаконни.

Решението на Апелативния съд се отнася до така наречените „реципрочни мита“, както и до наложените през февруари отделни мита срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга митата на Тръмп върху стоманата и алуминия, съобщава бТВ.

С решение със 7 срещу 4 гласа Апелативният съд на САЩ за федералния окръг отхвърли аргумента на президента, че тарифите са разрешени съгласно закона за извънредни икономически правомощия, като ги нарече „невалидни като противоречащи на закона“.

Решението няма да влезе в сила до 14 октомври, за да се даде време на администрацията да поиска от Върховния съд да разгледа случая.

Тръмп разкритикува апелативния съд и решението му по делото с пост в Truth Social.

„Всички тарифи са все още в сила! Днес силно партиен апелативен съд неправилно заяви, че нашите тарифи трябва да бъдат премахнати, но те знаят, че Съединените американски щати ще спечелят накрая. Ако тези тарифи някога изчезнат, това би било пълна катастрофа за страната. Това би ни направило финансово слаби, а ние трябва да бъдем силни“, коментира той.

