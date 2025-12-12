Аферата "Епстийн" се разплете. Лъсна огромен архив от снимки

Камарата на представителите на САЩ публикува 19 снимки от имуществото на Джефри Епстийн. Те са част от по-голям архив от около 95 000 изображения, които в момента се преглеждат от Комисията по надзор.

Тези кадри не представляват дългоочакваното публикуване на т.нар. „досиe Епстийн“, което Министерството на правосъдието трябва да разкрие до 19 декември. Някои от снимките вече са били разпространявани, сред които изрязана фотография на Бил Гейтс с Андрю Маунтбатън-Уиндзор, на която двамата стоят до тогавашния принц на Уелс, Чарлз III.

На публикуваните изображения се виждат бившите президенти Бил Клинтън и Доналд Тръмп, бившият съветник на Тръмп Стив Банън, актьорът и режисьор Уди Алън, икономистът Лари Съмърс, адвокатът Алън Дершовиц, както и предприемачите Ричард Брансън и Бил Гейтс. Не всички кадри показват тези личности в присъствието на Епстийн, съобщи Vesti.bg

