Кралят на тениса! Алкарас детронира Синер

Карлос Алкарас за втори път в кариерата си е шампион на US Open!

В последния за годината турнир от Големия шлем испанецът успя да пречупи съпротивата на Яник Синер и вдигна трофея след победа с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за два часа и 40 минути игра. С този успех Алкарас успя да измести съперника си и от позицията на номер 1 в световната ранглиста, предаде corner.dir.bg.

Финалът се игра пред 23 000 зрители на Централния корт в Ню Йорк, а сред гостите бе и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Именно заради неговата визита, наложила допълнителни мерки за сигурност, двубоят стартира с 40 минути закъснение, за да могат всички почитатели на тениса да заемат местата си.

Иначе финалът между Алкарас и Синер бе далеч от този на "Уимбълдън", като драма на практика липсваше, а испанецът видимо бе по-солидният на корта. За победата си новият световен номер 1 ще получи и чек за 5 милиона долара.

Испанецът спечели убедително първия сет с два пробива - 6:2 за 38 минути. Синер обаче отговори подобаващо и изравни след 6:3 в своя полза за 41 минути. В третия сет нямаше абсолютно никаква интрига и Алкарас прегази съперника си с 6:1 за 29 минути. Картинката се запази и в четвъртия, когато един пробив бе достатъчен за победата.

Успех, след който Алкарас официално се изкачва на върха в актуалния ранкинг на световния тенис.

