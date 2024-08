Холивудска икона закри Олимпиадата в Париж!/СНИМКИ/

Дойде време за закриването на доста противоречивата Олимпиада 2024 в Париж.

В момента във френската столица има драконовски мерки за сигурност.

След 19 вълнуващи дни на Олимпиадата в Париж е време да бъде сложен край на най-големия спортен форум.

Френската столица се приготвя за сбогуване с олимпийския огън с голямо шоу на "Стад дьо Франс", което обещава да е също толкова вълнуващо, както това на откриването на 26 юли.

Тогава скандалните сцени отнеха вниманието от същността на олимпийската идея и е интересно дали ще видим нещо подобно тази вечер. Началото ще бъде дадено в 22 часа, като се очаква да приключи след 2 часа и половина.

Очаква се популярни изпълнители от САЩ да спомогнат за шоуто в духа на следващата Олимпиада, която ще е в Лос Анджелис. Сред тях са рапърът Снуп Дог, певицата Били Айлиш и популярната група Ред Хот Чили Пепърс.

Има и слухове, че главна роля в Церемонията по закриването ще има и холивудският актьор Том Круз.

Церемонията започна с красиво изпълнение на френски шансон от певицата Захо де Сагазан. След това четирикратният олимпийски шампион в плуването Леон Маршан, облечен официално, взе олимпийския огън от градините "Тюйлери", за да го занесе на препълнения "Стад дьо Франс".

Събитията се пренесоха на стадиона, където бяха представени президента на Франция Еманюел Макрон и този на МОК Томас Бах, отново гледащи церемонията заедно.

Без много забавяне започнаха да излизат знаменосците на различните държави, като Боряна Калейн и Семен Новиков държаха българския флаг. След знаменосците на стадиона излязоха и останалите спортисти, повечето от които са участвали в последните дни от Игрите.

След излизането на всички делегации става време за купон, като се започна с няколко френски шансона, включително непреходната "Les Champs-Elysées". Последваха популярни парчета като "Freed from desire" на Gala и "We Are The Champions" на Queen.

Фигура, наречена Златния пътешественик, се спуска от небето към стадиона.

Започва съществената част от шоуто, с музикални изпълнители, светлинно шоу и ефектни моменти, подготвени от организаторите и артистичния директор и режисьор Томас Жоли

Шоуто, което предстоеше на притъмнения стадион, беше невероятно. Стотици танцьори пресъздадоха митична връзка между миналото и бъдещето на олимпийската идея по Пиер дьо Кубертен.

В даден момент оперният певец Бенжамен Берхайм запя под акомпанимента на Ален Роше, който свиреше на вертикално пиано. Епизодът завърши с издигането на петте олимпийски кръга във въздуха.

Накрая стана гаф на организаторите при закриването на игрите в Париж.

Почти в края на церемонията, когато на сцената излязоха група "Phoenix", част от атлетите бяха останали до тях, въпреки, че мястото им не беше там.

Охраната допусна тази грешка, но атлетите останаха и снимаха групата на сантиметри от тях.

До напрежение не се стигна и дори зрителите не разбраха за гафа.

Около 00:30 зойде и емоционалната кулминация с изгасването на олимпийския огън, съпроводено от изпълнението на песента “Моят начин” от Исо, предава Спортал. Накрая се очаква френският изпълнител да заключи триумфално: “Направихме го по нашия начин”.

Ето какво каза президентът на МОК Томас Бах:

"Вие дойдохте от 206 национални олимпийски комитети плюс отбора на бежанците. Направихте градът на светлините да заблести по-ярко от всякога. Вашето представяне беше невероятно. Състезавахте се без страх и развълнувахте хората по света. Показахте на какво величие са способни човешките същества. Живяхте в мир заедно под покрива на олимпийското село. Дори и ако държавите ви са в конфликт, вие създадохте култура на мир.

Благодаря ви, че ни накарахте да мечтаем и да вярваме в по-добрия свят. Призовавам всеки, който споделя олимпийския дух, да живее всеки ден по този начин.

В края на церемонията кметицата на Париж Ан Идалго връчи олимпийския флаг на тази на Лос Анджелис Карън Бас, като тук участва и американската гимнастичка Симон Байлс. Певицата H.E.R. изпълни националния химн на Щатите.

Дойде и времето за голямата изненада на организаторите, след като холивудският актьор Том Круз скочи от покрива на стадиона и зарадва спортистите. Звездата от Топ Гън взе знамето от Байлс и го отнесе към Лос Анджелис на мотоциклет под фона на музиката на Red Hot Chilli Peppers, които пък заедно с Круз засвириха от Калифорния..

На финала дойде и моментът, в който Лос Анджелис прие флага на олимпийските игри в края на церемонията в Париж.

