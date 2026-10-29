Президентски избори 2026 - Договори

Договори за политическа реклама по чл. 180 от Избирателния кодекс за

Избори за президент и вицепрезидент 25 октомври 2026 г.

Наименование  на партия/коалиция или инициативен комитет

Посредник

Предмет на

договора

Срок на

договора

Медия 

Стойност на

  договора без ДДС

ИК "Йотова - Вълчев"

ДА

Медийно отразяване на предизборна кампания за президентски избори на 25.10.2026

до 23.10.2026

вестник Стандарт   www.standartnews.com 

3200 евро

ПП Възраждане

НЕ

Медийно отразяване на предизборна кампания за президентски избори на 25.10.2026

до 23.10.2026

вестник Стандарт   www.standartnews.com

4167 евро