Президентски избори 2026 - Договори

Договори за политическа реклама по чл. 180 от Избирателния кодекс за
Избори за президент и вицепрезидент 25 октомври 2026 г.
Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет
Посредник
Предмет на
договора
Срок на
договора
Медия
Стойност на
договора без ДДС
ИК "Йотова - Вълчев"
ДА
Медийно отразяване на предизборна кампания за президентски избори на 25.10.2026
до 23.10.2026
вестник Стандарт www.standartnews.com
3200 евро
ПП Възраждане
НЕ
Медийно отразяване на предизборна кампания за президентски избори на 25.10.2026
до 23.10.2026
вестник Стандарт www.standartnews.com
4167 евро