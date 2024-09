След развода: Джей Ло и най-добрият приятел на Афлек в опасна близост

Задава ли се нова драма в Холивуд след развода на Бен Афлек и Дженифър Лопес?

След новината, че се развежда с актьора след само две години брак, Джей Ло се върна на червения килим в целия си блясък на премиерата на филма Unstoppable. И докато първоначално всички обсъждаха провокативния й тоалет, с който явно иска да накара бившия си да съжалява какво е изпуснал, часове след събитието в социалните мрежи бяха разпространени доста интересни кадри от събитието.

Jennifer Lopez holds Matt Damon’s hand as they have a serious conversation at Toronto Film Festival 👀 pic.twitter.com/4UKjJypHAR