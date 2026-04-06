Наш топ музикант го закъса. Какво се случва

Любо Киров винаги е бил сред харесваните, уважавани и привилегировани фигури от музикалния шоубизнес у нас. Доходите му бяха достойни за завиждане, а знаем, че той не е просто певец, а и талант, написал сума песни за почти всичките си колеги.

Кой би предположил, че ще дойде ден, в който Киров да се притесни сериозно за доходите си и ще остане без участия?! Е, явно точно това се случва сега и е пълен шаш за всички.

Оказа се, че за цял месец Любо Киров е имал само две-три участия в пиано барове и още 1-2 в ресторанти. За сравнение ще кажем, че доскоро такъв брой ангажименти, че и повече, той имаше само за седмица.

Близки до него разкриха, че голяма част от баровете и заведенията са спрели да го канят и то съвсем умишлено, защото сумата, която искал за присъствието си там, била внушителна. А все пак не говорим за дива чалга, дискотеки и пияни клиенти, които да направят оборот, който поне отчасти да избие хонорара му.

„Любо иска 8000 евро за участие, без значение къде. 8000 евро – та това са почти 16 бона в левове, което задминава тарифите и на най-платените чалгарки.", коментират източниците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com