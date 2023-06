Може ли роботът да стане човек?

Хората-машини не са по-разрлични от "спящата" кукла, пише проф. д-р Ст. Консулов

Въпросите, които са си задавали хората преди 90 г., са актуални и днес

Пускаме си телевизора, за да гледаме вечерната емисия новини. Междувременно включваме прахосмукачката - робот, която да събере събралия се през деня прах от пода. Други кухненски роботи ни помагат да приготвим вечерята. В новинарската емисия съобщават, че бизнесът у нас ползва двойно повече роботи заради липсата на работна ръка. Това не е измислено, а новина от миналата седмица. Сред многото причини фирмите у нас да започнат да прилагат роботизирани решения е желанието за увеличаване на производството и повишаване на качеството.

Такива новини не ни се струват фантасмагория и не ни карат да се чувстваме сякаш говорим за далечното бъдеще, а са ежедневие. Но как се е възприемала подобна информация за изкуствен интелект през 30-те години на миналия век? На този въпрос откриваме отговор в статия, публикувана в списание "Природа и Наука", кн. I. Автор е проф. д-р Ст. Консулов.

Ученият пише, че често се случва да прочете във вестиците любопитни съобщения за така наречените "роботи" - машини-хора, които вършат най-различни работи: ходят, подават предмети, пишат, изговарят изречения и пр. "Но колкото и да се усъвършенстват тези "роботи", в тях няма да има нищо съществено повече, отколкото в спящата детска кукла, в която очите "заспиват" под тежестта на оловеното топче отдолу. При вида на тези "роботи" ние пак се изправяме пред големия въпрос - какво наистина представлява нашият организъм, машина или нещо друго?" пише професорът.

Статията на Консулов излиза когато са

представени най-ранните проекти на индустриалните роботи

които вече са пуснати в производство в Съединените щати. Този тип "роботи" представляват рамо, което е моделирано върху кинетиката на човешкото рамо-ръка-китка, за да произвеждат движения като дърпане, бутане, натискате и повдигане. Движенията се моделират чрез превключвател. През 1938 г. Уилард Полард (който разработва първия робот за равномерно боядисване) подава заявка за патент на такова роботизирано рамо.

През 1937 г. пък се появява първият програмируем робот от Грифит Тейлър. Две години по-късно - на Световното изложение през 1939 г., зрителите виждат за първи път хуманоиден робот, известен като Elektro, който можел да ходи с гласова команда, да изговаря около 700 думи. Същата година ученият Конрад Цузе конструира първия програмируем електрически компютър, полагайки основата за изграждането на хуманоидна машина, която днес всички наричаме робот.

Любопитен факт още е, че през 1941 и 1942 г.

Айзък Азимов формулира Трите закона на роботиката

и в процеса измисля думата "роботика". През 1945 г. Ваневар Буш публикува As We May Think - есе, което изследва потенциала на електронната обработка на данни. Той прогнозира възхода на компютрите, цифровите текстови процесори, разпознаването на глас и машинния превод. И виждаме, че всичко това днес е факт. И не само, но е дори част от ежедневието ни.

С появата и на ChatGPT се доближихме съвсем до най-смелите представи на учените-изобретатели от началото и средата на миналия век.

Да припомним, че хората започват да проектират роботи, които да им помагат в домакинската и селскостопанска работа много преди индустриалната революция. Такива машини, с които си служат в ежедневието, се появяват края на XVIII в. и се развиват до средата на XIX в. Този стремеж да улесним живота си бележи повратната точка в човешката история, защото благодарение на всички тези джаджи, които днес ни помагат, живеем с много по-висок стандарт в сравнение с хората от преди двеста години, например.

През 1954 г. в САЩ е разработен смятаният за първи индустриален робот: хидравлична ръка, наречена Unimate, използвана за повдигане на тежки товари, която е продадена на General Motors. През следващите години те разработват още няколко версии на същия модел на компанията Unimation, които били въведени малко по малко в някои фабрики главно в автомобилния сектор. Паралелно се появяват и първите мобилни индустриални роботи. През 1954 г. Barrett Electronics Corporation извежда първото електрическо превозно средство, което не изисква водач - познаваме го като първото AGV (автономно управлявано превозно средство). AGV придобиха по-сложно поведение през 80-те години с напредването на технологиите и още през 90-те години открихме AGV с много по-прецизни сензори и лазери.

Кой е първият домашен робот?

Първият, или поне един от първите, е Hero, който официално влиза в магазините и в домовете на хората през 80-те години на миналия век. Роботът Hero бил разпространен в четири основни вида - Hero 1 се използвал за образователни цели. Hero JR се използвал повече за лична употреба и е първият достъпен робот, който хората използвали за пускането на музика, като будилник, както и като личен секретар за отбелязване на важни събития. Можел да "работи" дори като охранител на дома. В Hero 2000 обаче била включена и усъвършенствана програмируемост.

От 90-те години на миналия век вече познаваме роботиката такава, каквато я знаем днес. Благодарение на желанието на човека да се усъвършенства и развива, както и да прави живота си по-лек и приятен, днес наблюдаваме развитието на технологиите, което, разбира се, не е лошо, стига да не попада технологията в лоши ръце.

Интересното в случая със статията на проф. д-р Ст. Консулов в списание "Природа и Наука" от средата на 30-те години на миналия век е в това, че когато коментира възможността за бъдещо развитие на технологията и на човечеството, той казва: "Най-великото завоевание на човешкия гений би било, когато някога ние ще можем да създадем макар само една бактерия, която да не произлиза от друга като нея. Но изобщо съмнително е дали някога въобще науката ще може да стигне до там. Има нещо в организма, па бил той и най-простият, което абсолютно убягва на средствата за изследване и на съвременната наука. Онова, което ние можем да изследваме в живото същество, е "машината" в него. Но извън тази машина остава неизяснено "нещо", което именно прави от материята организъм, от тялото - човек, съзнателно същество. Еднакво безпредметно е да отричаме важността на нашата фантазия в каквито и да било форми. Трябва само да признаем нашето безсилие днес да проникнем в тази загадка на природата, която загадка обгръща и нас самите", казва проф. д-р Ст. Консулов.

Почти сто години по-късно думите му звучат все така актуално. "Загадката" на природата за нас стои и продължава да провокира умовете на стотици учени по цял свят. А ние, вниквайки в историите от миналия век, си казваме, че няма нищо ново под слънцето, след като 90 г. преди да пишем и четем тази статия са се водили спорове и разговори за роботите и тяхното бъдеще в нашия живот.

Дали и след още 90 години ще се водят такива разговори?