Извънреден епизод на Big Brother. Какво се случва

Последни шокиращи номинации ще разтресат Къщата на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Съквартирантите ще бъдат подложени на истинско изпитание по време на седмичната мисия, която ще изпита доверието помежду им. Един от тях обаче ще бъде в ролята на “бомба” - той ще получи специална задача от Big Brother. Зрителите на NOVA определиха кой да бъде този участник чрез гласуване в приложението на NOVA PLAY.

Играта на доверие ще тества близостта между хостесата Сияна и бившия военен Стоянов. Техните отношения бяха голямата тема в Къщата в последните седмици. След изповедта на Сияна, че е била жертва на тормоз, Стоянов, който я игнорираше, отново започна да търси вниманието ѝ. По време на студиото на живо в събота тя използва своята специална карта, за да го спаси от номинация. Действията й породиха нови въпроси за това може ли да се възроди романтичната им връзка, за която и двамата бяха категорични, че е приключила.

В съботния лайв Къщата напуснаха двама съквартиранти. Агресивният Иван Абаджиев беше изгонен заради неприемливото си държание. Той беше гост в подкаста “Голямата сестра”, където за първи път коментира отстраняването си. Риалитито в събота напусна и тираджията Калин Стоянов, който седна срещу водещата Елена Сергова, за да разкаже за всичко преживяно в социалния експеримент.

Колко голяма “бомба” очаква съквартирантите и подготвени ли са за всички изпитания, които им е подготвил Big Brother? Не пропускайте да видите тази вечер от 22:00 в извънредния епизод на хитовото риалити по NOVA

