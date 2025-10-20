Ето заплатата на Иво Сиромахов при Слави

Иво Сиромахов е напуснал Слави Трифонов поради цензура. Това твърди някогашната дясна ръка на Дългия дни откакто заяви, че към този момент не работи в 7/8 ТВ

. Той разгласи раздялата си с малкия екран на партия „ ИТН ” предходната събота, откакто в петък, както нормално, беше водил „ Вечерното шоу на Слави Трифонов ”, поставяйки под прицел скандалния законопроект на сътрудниците си, предусещащ затвор за разпространение на персонална информация. Макар че планът не стана закон, той беше разчетен като знак, че партията на някогашните „ хъшове ” работи против свободата на словото.

Всеки, който е гледал предаванията на Иво Сиромахов под шапката на Слави Трифонов и в неговата телевизия, е забелязал, че той постоянно взима на майтап своите колеги-сценаристи, които все още са и депутати, а най-вече от ироничните му стрелички отнасят Тошко Йорданов и Станислав Балабанов. Двамата постоянно са обект на смешки, ирония и дори откровена рецензия във „ Вечерното шоу на Слави Трифонов ” по 7/8 ТВ, което с години се водеше не от Слави, а от Сиромахов. В облика на Балабанов в скеч предишния петък влезе Тодор Башиянов и това по стичане на събитията се трансформира в последното предаване на Сиромахов.

Явно след предаването се е разразил скандал за калта, която се хвърля по партията и нейните най-видни членове. Разногласията са стигнали до такава степен, че водещият да хвърли оставка безусловно „ от през днешния ден за на следващия ден ”.

Бившият сценарист твърди, че в цялата му история със Слави в никакъв случай не е бил обект на цензура. Първият път бил в деня, в който напуснал. „ Не знам по какъв начин е изглеждало в профил, само че аз постоянно съм имал цялостната независимост да приказвам каквото желая и да не се преценявам с никого. И го правех. Тръгнах си сега, в който ми беше казано да карам по-кротко. Пък аз не мога да карам по-кротко. На 53 години съм, късно ми е занапред да се изучавам да се привеждам. От всички благоприятни условия, които ми предлага животът, обичана ми е опцията когато и да е да стана и да си потегли ”, споделя писателят пред „ Дойче Веле ”.

Само преди към месец Слави Трифонов обясняваше пред Евгени Димитров-Маестрото, че е напуснал преди време Би Ти Ви също поради цензура. Ако не му забранявали да приказва, каквото желае, можело да продължи да работи още години в малкия екран. Явно историята се повтаря, само че с разменени функции.

Според източници на „ Уикенд ”, в кабеларката на Трифонов Иво е получавал 5 цифрена месечна заплата.

Той бил един от най-високоплатените там.

