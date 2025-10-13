Ал Пачино призна за Даян Кийтън

Ал Пачино признава, че с годините все по-често се връща с мисъл към Даян Кийтън - жената, която нарича "любовта на живота си" и с която го свързва дълга, сложна и на моменти бурна история.

Кийтън, която почина наскоро на 79 години, се превърна в един от най-ярките женски образи в класическата трилогия "Кръстникът", където изигра ролята на Кей Адамс - екранната партньорка на Пачино. Двамата започват връзка през 1974 г., а отношенията им продължават, с прекъсвания, близо две десетилетия. Последната им раздяла настъпва през 1990 г., след като Кийтън му поставя ултиматум за брак, на който той не откликва.

Днес, на 85 години, актьорът осъзнава, че това решение е било една от най-големите му грешки. "Той често казваше, че ако е писано, никога не е късно за втори шанс", споделя негов близък пред Daily Mail, пише lifestyle.bg. "Но сега вече този шанс е отминал. Ал винаги е казвал, че Даян е изключителна жена - човек, когото никога не е преставал да обича."

Макар че години наред живеят в един и същи квартал в Бевърли Хилс, Пачино и Кийтън не поддържат връзка. "Попитах го защо, а той ми каза: "Няма нужда. Казахме си всичко, което имаше да се казва,"" спомня си приятелят.

В интервю от 2017 г. за Sunday Times Даян Кийтън признава, че с времето е осъзнала, че бракът между двамата не би бил щастлив.

"Не исках да ми предлага. Просто си мислех, че някой ден ще се оженим," разказва тя. "Но това никога не се случи, и сега виждам, че е било за добро. За него това щеше да бъде изпитание."

Тя описва отношенията им като силни, но несъвместими: "И двамата сме ексцентрични. Той имаше нужда от жена, която да се грижи за него, а аз от мъж, който да се грижи за мен. В крайна сметка беше важно да си дадем свобода и да се разделим с достойнство."

Кийтън често е споделяла, че е била запленена от Пачино още по време на снимките на първия "Кръстник" през 1972 г.

"Бях лудо влюбена в него. Беше очарователен, забавен, говореше непрестанно. Имаше в него нещо детински крехко и гениално едновременно. А и беше неустоимо красив," споделя тя пред списание People.

Даян Кийтън никога не се омъжва. В по-късните си години тя осиновява две деца - дъщеря Декстър и син Дюк. Пачино също не е имал брак, но е баща на четири деца - Джули Мари, близнаците Антон и Оливия, и най-малкия си син Роман.

През 2017 г. актьорът се появява на церемонията на Американския филмов институт, където Кийтън получава наградата за цялостен принос. От сцената той ѝ казва: "Ти си истински артист, Ди. Велик артист. Обичам те завинаги."

Смъртта на Кийтън е тежка и за друг неин близък приятел и бивш партньор - режисьорът Уди Алън, който, по думите на негови близки, е "дълбоко покрусен" от загубата ѝ.

