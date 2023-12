Български филм отличен с почитна номинация

Броени дни преди обявяване на късия списък за наградите "Оскар", бяха обявени номинациите за Наградите "Сателит".

Това са ежегодни награди на "Академията на международната преса". Наградите се връчват за изключителни постижения в областта на киното, телевизията и новите медии.

"Уроците на Блага" попада в престижната номинация за международен филм, в която категория са номинирани само 7 филма. Останалите 6 претендента са едни от най-добрите филми на годината - "Fallen leaves" (Финландия), "Anatomy of a Fall" (Франция), "lo Capitano" (Италия), "Society of the Snow" (Испания), "The Teacher's Lounge" (Германия) и "The Zone of Interest" (Великобритания).

"Това е огромно международно признание за нас, което изключително много ни радва", споделя Стефан Командарев.

"Уроците на Блага" е най-новият филм на Стефан Командарев, който връща на екран голямата българска актриса Ели Скорчева, при това в главната роля. Това е първото ѝ филмово участие от 30 години. Освен нея участват познати лица като Стефан Денолюбов, Асен Блатечки, Иван Бърнев, Ирини Жамбонас, Розалия Абгарян, Ивайло Христов, а Герасим Георгиев - Геро е в най-различната роля в своята кариера до момента.

Победителите ще бъдат обявени на 18 февруари в Лос Анджелис.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com