Легендарен дворец отбелязва три годишнини

Три годишнини ще отбележи Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ (ДКИ КЦ) в Балчик през 2024 година, съобщи директорът Жени Михайлова. Водеща сред тях е 100 години от създаването на архитектурно-парковия комплекс.

Строежът на „Двореца“ е започнат от кралица Мария през 1924 година и е завършен през 1936 година, припомни Михайлова.

По повод годишнината от културния институт подготвят богата програма през следващата година. Част от програмата ще бъде и етнографската изложба „In the Universe of Queen Mary“ - Etnographic exibtion celebrating a century of balcic cartle” на Симона – Теодора Рошка-Неакшу, пише БТА.

ДКИ „КЦ „Двореца“ ще отбележи още две важни годишнини през идващата 2024 година. Това са 80 години от смъртта на археолога Карел Шкорпил и 10 години от партньорството с чешкия град Валашке Мезиржичи.

Съвместно с Регионален исторически музей – Варна ще бъде представен художественият проект с добавена реалност „Братя Шкорпил – пазители на историческата памет“.

В Дните на Чешката култура е предвиден художествен пленер и изложба на училището по стъкларство, живопис и промишлен дизайн от град Валашке Мезиржичи. В пленера от българска страна ще участва училище по изкуствата „Добри Христов“ от град Варна. Те също ще подредят своя изложба.

„Когато дойдат туристите, те не само виждат сгради и архитектура, а посещават и културни събития, това е нещо, което е различно от масовия туризъм и посещението на музеи, завършен културен и специален туризъм в историческа атмосфера“, каза още директорът на ДКИ КЦ „Двореца“ Жени Михайлова.

През изминалата 2023 година в Културен център „Двореца“ са се провели 159 събития, от които 95 са в сферата на културата, а 64 са специалните събития като сватби и кръщенета.

Изложбите са 39, фестивалите са 4, проведени са 6 международни пленера и арт пленер под егидата на ЮНЕСКО, 16 концерта, 3 театрални спектакъла, 2 балета, мюзикъл, 2 оперни представления, латино фиеста, 10 прожекции, 3 представяния на книги и 7 работни семинара. Също така са се случили 52 сватби и 12 кръщенета.

В програмата на културния институт за 2024 година са включени множество изложби, концерти, спектакли и фестивали.

