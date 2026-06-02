Кария - новото туристическо чудо на морето

Древното пристанище Портус Кария край Шабла има потенциала да се превърне в един от най-значимите археологически и туристически обекти по българското Северно Черноморие. Това каза пред медии археологът д-р Боян Тотев, който ще представи водещ доклад по време на научната конференция, посветена на древния комплекс, предава "Блиц".

По думите му широката публика все още знае малко за значението на Кария – място, което в продължение на векове е било важно пристанище и център на древната област Кария.

„Това е едно от най-старите пристанища по българското Черноморие, използвано още от времето на бронзовата епоха, много преди гръцката колонизация на Черно море“, посочва д-р Тотев. Според него районът е бил населен от древните карийски мореплаватели, чието име носи и историческата област.

Археологът обръща внимание и на малко известен факт от историята на обекта – началото на неговия упадък е поставено не толкова от войни и завоевания, колкото от природен катаклизъм.

По времето на император Юстиниан мощно земетресение предизвиква серия от цунами, които разрушават части от пристанищната инфраструктура, изградена върху естествени рифове. Въпреки това пристанището продължава да функционира и през Средновековието, макар и с намален капацитет.

Дори след затлачването му районът запазва значението си за корабоплаването, а именно тук е изграден и най-старият фар по българското Черноморие.

Според д-р Тотев бъдещите проучвания на Кария трябва да се развиват паралелно на сушата и под вода, тъй като значителна част от древното пристанище днес се намира под морското равнище. „Необходим е комплексен подход – както подводни недеструктивни проучвания за локализиране на рифове, пристанища и елементи от инфраструктурата, така и теренни обхождания, лидарни обследвания и геофизични изследвания на сушата“, обяснява археологът.

До момента екипът е документирал следи от обитаване още от къснобронзовата епоха, идентифицирал е една от главните улици на древния Карон Лимен и е уточнил хронологията на комплекса – от праисторията до Средновековието.

Най-големият потенциал на Кария според д-р Тотев обаче е възможността тя да бъде социализирана и превърната в притегателен център за културен туризъм.

