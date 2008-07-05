Бизнес

Стабилна коалиция за кабинет в Скопие

Груевски избра Ахмети за партньор

05 юли 08 | 13:57
6859
Агенция Стандарт

Скопие

Македонският премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола  Груевски, чиято партия победи на предсрочните парламентарни избори на 1 юни, и лидерът на Демократичния съюз за интеграция /ДСИ/, основната партия на етническите албанци, Али Ахмети, се споразумяха за формиране  на коалиционен кабинет, съобщи днес Силвана Бонева, член на Централния комитет на ВМРО-ДПМНЕ.

По думите й засега не е известно какви точно министерства ще получи ДСИ, но въпросът за коалицията вече е решен. Така новата управляваща коалиция в Македония  получава абсолютно мнозинство в 120-членния парламент - 81 места, което ще й позволи безпрепятствено да приема всякакви закони и да промена конституцията.

Според местни политолози подобен изход от преговорите за формиране на управляваща коалиция е бил напълно предсказуем. Освен това политолозите изтъкват, че САЩ и ЕС са подкрепяли влизане във властта на ДСИ, което по тяхно мнение би стабилизирало обстановката в Македония и би изключило в бъдеще възникване на нова политичческа криза.

В новия македонски парламент, съставен след предсрочните  парламентарни избори на 1 юни,  коалицията "За по-добра  Македония" начело с ВМРО-ДПМНЕ има 63 места, "Слънце- коалиция  за Европа"- 27, Демократичният съюз за интеграция- 18,  Демократичната партия на албанците - 11, Партия за европейско  бъдеще - едно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Агенция Стандарт
Още от Бизнес
Коментирай