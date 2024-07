МВФ с ключов ход. Украйна благодари на Кристалина

Украйна приветства последното отпускане на 2,2 милиарда долара от Международния валутен фонд (МВФ) за подпомагане на бюджета на страната, посочи украинският премиер Денис Шмигал в социалната медийна платформа ""X", предаде Ройтерс.

"Украйна получи 2,2 милиарда долара от МВФ. Четвъртата ревизия на програмата приключи успешно. Тези средства ще помогнат за финансирането на критични бюджетни разходи, социални помощи и заплати на лекари и учители. Благодарни сме на Управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева и на нейния екип за тяхната силна и непоколебима подкрепа за Украйна", добави Шмихал.

Ukraine has received 2.2 billion dollars from the IMF. The 4th revision of the programme has been successfully completed. These funds will help finance critical budget expenditures, social benefits and the salaries of doctors and teachers. We are grateful to the head of the IMF…