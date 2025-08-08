Млекопроизводителите подкрепят "Магазин за хората"

Правителството взе решение тази седмица и създаде компанията "Магазин за хората" - верига от търговски обекти, в които ще има минимални надценки на хранителните стоки.

Според кабинета веригата ще предлага основни храни с до 10% надценка, с приоритет за българските стоки. Очаква се това да се случва в партньорство с Централния кооперативен съюз, както и онлайн. Първият обект ще заработи на територията на област Пловдив.

„Не само аз съм привърженик, а въобще млечният бранш подкрепя тази стъпка. Ние виждаме в това нещо някаква алтернатива, някакъв коректив на пазара. Разликата в обикновените магазини и "този за хората" ще е една единствена - нивото на надценката. Така че ние не смятаме, че с тези магазини ще бъдат задоволени потребителските нужди, защото те ще бъдат по един-два в град, поне такива са намеренията, които слушаме", заяви пред Нова телевизия председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Димитър Зоров.

"Дано се вдигне шум и потребителите да разберат истинските цени и наценките и къде са проблемите. Защото досега слушаме от най-различни икономически анализатори, които никога нямат нито един работен ден в реалното производство, как производителите са най-облагодетелстваните, а пък никой не иска да се занимава с производство и с животновъдство”, обясни Зоров.

Според него не става дума за политически интереси и не е възможно да се купуват гласове по време на избори в тези магазини.

„Всички привърженици на големите търговски оператори и техните лобисти търсят всячески под вола теле. Как ще купите гласове с по-ниски цени на стоките в магазина при положение, че на никой не е забранено да продава с такива надценки”, попита той.

