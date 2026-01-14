4 метала поставиха невиждани рекорди

Цените на основните метали продължиха силното си представяне от началото на годината, като златото, среброто, медта и калаят достигнаха днес нови рекордни равнища на цените си, предава Блумбърг. Тенденцията е подкрепена от очакванията за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ и признаци за икономическо възстановяване в Китай, посочват пазарни анализатори, предава БТА.

От края на 2025 г. насам суровините отбелязват значителни ръстове в стойността си, тъй като инвеститорите се позиционират за година, в която се очаква Управлението за федералния резерв на САЩ да продължи цикъла на облекчаване на паричната политика с цел подкрепа на икономическия растеж. Това засилва интереса към неблагородните метали, които зависят от индустриалното търсене, докато благородните метали намират допълнителна подкрепа от засиленото геополитическо напрежение и подновения натиск върху УФР от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Среброто поскъпна с 5,3 на сто и за първи път премина границата от 90 долара за тройунция, докато златото също достигна нов исторически връх. Калаят се отличи сред основните метали с ръст до 6 на сто в рамките на сесията, а медта също продължи възходящия си тренд. Всички тези метали – с изключение на златото – се възползват и от бума в сектора на изкуствения интелект, който увеличава нуждата от енергийна и индустриална инфраструктура.

Т.нар. „търговия с девалвирани активи“, при която инвеститорите избягват държавни облигации и валути поради опасения от растящи дългови нива, също подкрепя поскъпването, особено при благородните метали. По-слабият щатски долар прави суровините, деноминирани в долари, по-достъпни за купувачи извън САЩ. През миналата година цената на златото нарасна с около 65 на сто, а среброто – с близо 150 на сто.

„Когато златото повежда движението, това обикновено е сигнал за намаляващо доверие във фиатните валути“, коментира Хао Хон, пазарен анализатор и главен инвестиционен директор на „Лотус асет мениджмънт“ (Lotus Asset Management Ltd.). По думите му при измерване спрямо златото, много активи в момента изглеждат относително евтини, което допълнително подкрепя интереса към суровините.

По-оптимистичните нагласи на китайските финансови пазари също оказват влияние. През последните седмици инвеститорите увеличиха позициите си както във фючърсите на металите, така и в акции. Последните данни за външната търговия на Китай показаха силен ръст на износа, което допълва сигналите за устойчивост на икономиката, наред с активизирането на производствената дейност.

Допълнителен фактор за някои метали, най-вече среброто и медта, са очакванията за евентуално въвеждане на вносни мита в САЩ. Пазарите следят резултатите от разследване по раздел 232 на американското законодателство, което може да доведе до налагане на мита върху среброто. При медта поскъпването е частично свързано с очакванията за решение на Белия дом за митнически мерки по-късно през годината.

„Опасенията от въвеждане на мита върху среброто доведоха до задържане на значителни количества от метала в САЩ, което ограничи предлагането на световния пазар“, посочва Лю Шъяо, анализатор в „Цзъцзю Тянфън фючърс“ (Zijin Tianfeng Futures Co. Ltd.).

Последните ценови движения подчертават силните инвестиционни потоци към металите, като спекулативният интерес остава висок както на борсата „Комекс“ (Comex) в Ню Йорк, така и на Шанхайската фючърсна борса.

Търсенето на активи убежища се засилва и от геополитически фактори, сред които задържането на лидера на Венецуела, подновените изявления на президента Тръмп за Гренландия, както и насилствените протести в Иран. На този фон „Сити груп“ (Citigroup Inc.) повиши тримесечните си прогнози за златото и среброто съответно до 5000 и 100 долара за тройунция.

Търсенето на злато и сребро като защита срещу инфлация и финансова нестабилност вероятно ще се запази и през тази година, макар и с по-умерени темпове спрямо 2025 г., смята Дейвид Чао, глобален пазарен стратег в „Инвеско асет мениджмънт“ (Invesco Asset Management). По думите му златото има по-голям потенциал да изпревари среброто по процентно поскъпване през годината заради продължаващата геополитическа несигурност.

