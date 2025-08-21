Извънредно. Влизат ли в затвора обвинените в Несебър

Днес ще има съдебна развръзка за обвинените за трагедията в Несебър.

Тримата задържани по време на разследването на трагичния инцидент с парасейл на плажа в Несебър, завършил със смъртта на 8-годишния Иван от Разлог, се изправят за пръв път пред съда, пише Флагман бг.

След минути Окръжният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение на Камен Танев - морякът от лодката, Христо Раев - капитанът на лодката, и Петко Стефанов - управителят на водната база.

Според обвинението, те ще бъдат съдени по чл. 123, ал.1 от Наказателния кодекс, който се отнася за пpичиняване дpyгимy cмъpт пopaди нeзнaниe или нeмapливo изпълнeниe нa зaнятиe или нa дpyгa пpaвнo peглaмeнтиpaнa дeйнocт, пpeдcтaвлявaщи изтoчниĸ нa пoвишeнa oпacнocт. Наказанието е от 1 до 6 години затвор.

Припомняме, че малко след обяд на 18 август т.г. майката на починалото дете Мария Данева от Разлог се качила с малкия Иван на фаталния парасейл, за да изпълни най-съкровената му мечта - да види плажа и морето от високо, като птица. Буквално минути по-късно, вече във въздуха и на височина около 50 метра (по-високо от 18-етажен жилищен блок), коланите, с които детето е прикрепено към летящия атракцион, се късат един по един и то полита към водата.

Момченцето е получило ужасяващи травми по гръдния кош и е починало малко, след като е извадено от водата.

