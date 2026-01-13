Рулетката се върти! Радев връчва втория мандат

На 14 януари, сряда, от 10.00 часа в изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - "Продължаваме Промяната-Демократична България“. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 10 януари 2026 г. на пресконференция в Стара Загора съпредседателите на „Да, България“ (част от ПП-ДБ) Ивайло Мирчев и Божидар Божанов заявиха, че веднага ще върнат втория мандат неизпълнен. Асен Василев поиска избори на 29 март, връщайки първия мандат за кабинет Росен Желязков заяви пред президента, че и ГЕРБ смята датата 29 март за най-подходяща.

На 12 януари, понеделник, премиерът в оставка Росен Желязков получи първия мандат от държавния глава от името на ГЕРБ-СДС и веднага го върна.

