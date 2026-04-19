Обрат с "Възраждане". Голям спад

Обрат претърпя партия "Възраждане". Формацията на Костадин Костадинов, която досега качваше резултат, в момента и близко до 4-процентовата бариера за влизане в НС. Според Маркет линкс тя е пета сила с 5,1 на сто. След нея на ръба е само БСП с 4,1 на сто.

Вотът от чужбина може много сериозно да промени този резултат, коментира в студиото на бТВ политическият пиар Дамяна Дамянова. Според нея след излизането на резултатите от чужбина БСП може да отпадне от Народното събрание. Може дори и "Възраждане" да отпадне и тогава със сигурност ще говорим за мнозинство и самостоятелно управление на Радев, коментира Дамянова.

Междувременно излязоха данни къде са отишли гласовете на "Възраждане". Ето преливането:

