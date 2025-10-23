Киселова реши! Ето новата й работа

Наталия Киселова, нарочена от Бойко Борисов за сваляне от поста председател на Народното събрание, е решила да напусне парламента, ако бъде отстранена. Бъдещите творчески планове на юристката включвали да се завърне като преподавател в Софийския университет, което вече е договорено с ректора на алма-матер.

Преди да влезе в политиката, Киселова четеше лекции по конституционно право в Юридическия факултет. Миналата седмица в разгара на политическото напрежение Бойко Борисов я спомена като една от фигурите, които могат да бъдат сменени.

Според източници на „Филтър“, в редиците на БСП има и доволни, и недоволни от работата на Киселова като парламентарен председател. Част от по-опитните активисти гледат с подозрение на нейните политически ходове, като изтъкват неубедителното й присъствие по официални срещи. Не приемат за нормално и това, че тя далеч не винаги изтъква своите леви убеждения и принадлежността си към БСП.

Някои от противниците на Киселова припомнят, че възлов момент в кариерата й е работата като съветник по правни въпроси в екипа на президента Росен Плевнелиев от 2012 до 2016 г., както и след това като негов секретар по правните въпроси до 2017 г.

Тя обаче получи подкрепа от коалиционния партньор на столетницата Александър Томов, известен с прякора си Лупи. „Тези, които смятат, че тя е привнесено явление, бъркат. Киселова е част от голямата коалиция, част от разбирането, че трябва да има такова правителство, поне за известно време“, посочи Томов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com