Изненадващо посрещане на Борисов в Разград

Куче робот посреща лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Разград.

Той пристигна в града за събрание на младежи на ГЕРБ на регионална академия.

Те ще дискутират темите за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята спорта в развитието на младите хора.

По време на форума младежите ще обсъждат темите заедно с Асим Адемов - съветник на министър-председателя, Петър Младенов - зам.-министър на младежта и спорта и Георги Наков - народен представител в парламента на Румъния.

След появат на Борисов, роботът демонстрира какво може, като истински домашен любимец.

Борисов се пошегува към присъстващите да се опитат да го обърнат. После добави, че не бива "Защото знаете ли какво ще ви направят защитниците на животните".

В началото на форума думата бе взета от младежите от ГЕРБ, които споделиха за многото инициативи в област Разград. Изтъкната бе необходимостта от единство, единомислие и сплотеност на всички нива в партията.

Областният координатор на ГЕРБ в Разград и зам.-областен управител Михаил Тодоров заяви на свой ред: "Ние сме се обединили около европейското развитие в България и тези ценности са положени в основата на нашата партия. В същото време ППДБ се превърна в политически оксиморон. Думи като "морал" и "чест" явно са непознати за представителите на тази партия".

Владимир Темелков представи иновативни технологии, които биха могли да бъдат приложени в ежедневието.

