Хамид Хамид каза тежката си дума за Румен Радев

Така ли е направил? Завалията. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента зам.-председателят на парламентарната група на ДПС-Ново начало Хамид Хамид.

Той беше попитан какво очаква от тазвечершното обръщение на Румен Радев пред българския народ.

Припомняме, че по-рано днес от президентството съобщиха, че в 19.00 часа президентът ще направи извънредно обръщение към българския народ.

През последните дни усилено се носят слухове, че Радев ще обяви политическия си проект и ще подаде оставка като президент.

Ако това се случи, той трябва да депозира оставката си пред Конституционния съд, а за президент ще бъде назначена настоящият вицепрезидент Илияна Йотова.

