ГДБОП претърпя пълно фиаско

Брутално фиаско се разигра в Бургас, след като стана ясно, че областният лидер на ДПС Христо Широков и директорът на ВиК–Бургас Цветан Мирчев са освободени от ареста след зрелищната акция на ГДБОП. Действията на спец отряда разтресе Черноморието в сряда, но завърши безславно. Служителите на ГДБОП арестуваха шефа на ВиК Цветан Мирчев, но се оказа, че влиятелният чиновник е бил разпитван единствено и само като обикновен свидетел.

Слухове за милиони във ВиК

Въпреки че МВР запази пълно мълчание и не излезе с нито едно официално съобщение за причините зад мащабния арест, в публичното пространство се появиха слухове. Спекулациите моментално свързаха задържането на Широков със стартирало мащабно разследване за злоупотреби и източване на държавното дружество ВиК-Бургас. Държавните агенти обаче очевидно не успяха да намерят доказателства, за да задържат шефа на водното дружество и той също беше пуснат на свобода.

ДПС избухна: „Отиваме на съд!“

От областната структура на ДПС не се поколебаха и излязоха с официално становище срещу действията на полицията. Те поискаха публично извинение и подчертаха, че след като арестът е бил показен, цялото общество трябва да знае, че спрямо Широков няма повдигнато никакво обвинение. Партията каза, че заради този брутален натиск ще сезира веднага и националните, и международните съдилища.

