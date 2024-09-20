Ето ги водачите на БСП. Големи изненади

Станаха ясни предложенията за водачи на листи на БСП, които в момента пленум на социалистите обсъжда на "Позитано" 20.
Председателят Атанас Зафиров се изправя срещу Бойко Борисов в лидерския 25 МИР в София, предаде Епицентър.бг.
В 23 МИР ще води Габриел Вълков - председател на Младежкото обединение. В Благоевград начело на листата на социалистите застава Кирил Добрев.
Ето и предложенията за водачи на листи, които предстои да бъдат гласувани:
Благоевград - Кирил Добрев
Бургас - Петър Кънев
Варна - Борислав Гуцанов
Велико Търново - Мариана Бояджиева
Видин - Стефан Стефанов
Враца - Андрей Вълчев
Габрово - Валери Митов
Добрич - Мая Димитрова
Кърджали - Георги Кючуков
Кюстендил - Иван Ибришимов
Ловеч - Минчо Казанджиев
Монтана - Мария Каменова, Изправи се БГ
Пазарджик - Петя Цанкова
Перник - водят се преговори
Плевен - Стефан Бурджев
Пловдив - Иван Петков
Пловдив - област - Манол Генов
Разград - Драгомир Стойнев
Русе - Иван Иванов
Силистра - Ели Тодорова, бивш областен управител
Сливен - Деян Дечев
Смолян - д-р. Лидия Чорбанова, Движение 21
23 МИР-София - Габриел Вълков
24 МИР-София - още няма ясен кандидат
25 МИР-София - Атанас Зафиров
София-област - Владимир Георгиев
Стара Загора - Драгомир Стойнев
Търговище - Йорданка Георгиева
Хасково - Владимир Маринов, АБВ
Шумен - водят се преговори
Ямбол - Красимир Йорданов
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