Ето ги водачите на БСП. Големи изненади

Станаха ясни предложенията за водачи на листи на БСП, които в момента пленум на социалистите обсъжда на "Позитано" 20.

Председателят Атанас Зафиров се изправя срещу Бойко Борисов в лидерския 25 МИР в София, предаде Епицентър.бг.

В 23 МИР ще води Габриел Вълков - председател на Младежкото обединение. В Благоевград начело на листата на социалистите застава Кирил Добрев.

Ето и предложенията за водачи на листи, които предстои да бъдат гласувани:



Благоевград - Кирил Добрев

Бургас - Петър Кънев

Варна - Борислав Гуцанов

Велико Търново - Мариана Бояджиева

Видин - Стефан Стефанов

Враца - Андрей Вълчев

Габрово - Валери Митов

Добрич - Мая Димитрова

Кърджали - Георги Кючуков

Кюстендил - Иван Ибришимов

Ловеч - Минчо Казанджиев

Монтана - Мария Каменова, Изправи се БГ

Пазарджик - Петя Цанкова

Перник - водят се преговори

Плевен - Стефан Бурджев

Пловдив - Иван Петков

Пловдив - област - Манол Генов

Разград - Драгомир Стойнев

Русе - Иван Иванов

Силистра - Ели Тодорова, бивш областен управител

Сливен - Деян Дечев

Смолян - д-р. Лидия Чорбанова, Движение 21

23 МИР-София - Габриел Вълков

24 МИР-София - още няма ясен кандидат

25 МИР-София - Атанас Зафиров

София-област - Владимир Георгиев

Стара Загора - Драгомир Стойнев

Търговище - Йорданка Георгиева

Хасково - Владимир Маринов, АБВ

Шумен - водят се преговори

Ямбол - Красимир Йорданов

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