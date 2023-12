За Нова година: Шампанско, хоро и заря на плoщадите

Немалка част от българите и техните деца по традиция ще посрещнат Нова година на площада. Звездите от естрадата загряват за тържествените концерти, малки и големи артисти репетират изявите си за празника. Сценичните костюми са готови. Остават часове до настъпващата високосна 2024 година!

Dj Мартен Роберто води купона в София

Новото ръководство на Столична община и лично кметът Васил Терзиев успяха да организират концерт на открито на 31 декември.

И тази година събитието ще е на площад "Княз Александър I" като началото ще е в 21.30 ч.

В празничната програма ще участват: ViliDJ Brazz, Брас бендът на Националното музикално училище "Любомир Пипков", певицата Криста, група "Остава", Дони и Нети, Иво Папазов и оркестър "Тракия", група "Тангра".

Водещ на купона на открито ще е Dj Мартен Роберто.

Ансамбъл "Тракия" и британската певица Sonique в Пловдив

Костадин Димитров, новият градоначалник на Пловдив, също успя да органзира тържества на открито. Шоуто ще започне 22.00 ч. на площад "Стефан Стамболов" и ще продължи до първите часове на 2024 г.

Първи на сцената ще излязат музикантите от група "Тригайда", които съчетават електронната музика с фолклорни елементи. След тях ще се появи младата поп изпълнителка Ника, започнала музикалната си кариера от едно от телевизионните реалити шоута за таланти.

Ансамбъл "Тракия" ще изпрати старата и ще посрещне Новата година.

Половин час след полунощ жителите на Града под тепетата ще имат възможността да чуят на открито изпълненията на британската певица, музикант и диджей Соня Марина Кларк, позната с артистичното си име Sonique.

Водещ ще е Деян Славчев - Део

3D LED сцена и щадящи фойерверки във Варна

"Заедно в новогодишната нощ" е озаглавен концертът, който ще се проведе на площад "Независимост" във Варна. От 22.00 до 2.00 ч. след полунощ на 1 януари жители и гости на морската ни столица ще се празнуват с изпълненията на фолклорни ансамбли, поп и рок изпълнители.

Новият кмет Благомир Коцев прие предложенията на природозащитни организации фойерверките да са щадящи.

Зарята ще е кратка, като на площада ще има и високотехнологични празнични ефекти - 3D-мапинг, шоу с дронове, музикално-светлинно шоу, лазерни и светлинни визуализации.

Специално за събитието на площада ще бъде монтирана уникална за България 3D LED сцена.

Популярните изпълнители C-Block ще представят за първи път пред публика ретро хитовете си Keep MovinТ, So Strung Out, Time Is TickinТ Away, Broken Wings, We Believe и други.

Стенли и неговите музиканти ще подгряват публиката за празничната нощ. Виктория Георгиева, представила страната ни на "Евровизия", Тино и Александър Петров, Симона Петрова-MONA и Фолклорен ансамбъл "Варна" ще радват публиката. Водещи: Надежда Петрова - NADIA и актьорът Емил Христов.

Марти Синтрън с грандиозен концерт в Бургас

С грандиозен концерт на световната легенда Марти Синтрън, познат на поколения купонджии като No Mercy ще зарадва публиката на открито Бургас. На площад "Тройката" хората ще имат възможността да чуят хитовете "Where Do You Go", "Please DonТt Go", "Hello! How Are You", "When I Die" и "Kiss You All Over".

Концертът ще започне в 22.30 часа с музикалната сензация Мила Роберт.

Под ритмите на ансамбъл "Странджа" ще бъде посрещната 2024 година. А кметът Димитър Николов ще гръмне шампанското.

DJ Monno ще поддържа веселбата и след празничното хоро в полунощ.

Русе посреща Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени"

Точно 22:30 ч. ще започне Новогодишната програма на площад "Свобода" в Русе. Емблематичните Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" - рок-легендата Иван Лечев, джаз/етно/рок виртуозът Стоян Янкулов-Стунджи, басистът Веселин Веселинов - Еко и китаристът от новото поколение Мирослав Иванов ще са основните изпълнители на площада в крайдунавския град. Вълдобрев ще представи парчета от култовите си албуми "Към", "Обичам те, мила", "Революция", "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", "Пансион за кучета", "Пропаганда, хромозоми, силикон", "LIVE" , достигнали общ тираж от над 250 000 копия.

Преди полунощ кметът Пенчо Милков ще отправи своите послания към жителите на града. Хорото в 12.00 ч. ще поведе танцова формация "Жълтица".

Водеща на програмата на открито ще е Десислава Николова ще закрие празничната програма.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com