Йотова на 24 май: Да пазим българския език, който ни прави народ

Нека да пазим българския език, който ни прави народ, който ни свързва, обединява и подписва нашето национално самочувствие. Това заяви президентът Илияна Йотова на церемонията пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 24 май.

Президентът Илияна Йотова призова да помним древната си история и да знаем, че още със създаването си България е била духовната империя на Европа. Държавният глава пожела да имаме самочувствието на българи и да пазим българския език.

„Този език вовеки ще ни свързва. Ще го говорим тук, в България, и далеч отвъд границите на страната. Днес той ни прави граждани на света със своята идентичност", посочи Йотова. По думите ѝ на учителите и на всички дейци на културата и просветата ще се падне задачата да предадат историята ни в условията на технологичния век, в който живеем. „Смятам, че те ще се справят, защото са истински родолюбци", заключи президентът.

Честванията пред библиотеката започнаха с тържествена литургия, водена от патриарх Даниил. Днес честваме не отминали исторически събития, а собственото си духовно просвещение, подчерта той в словото си.

Патриарх Даниил призова да не се забравят духовните корени и традиции на народа. „Ние не сме дърво без корен, а имаме своята непоклатима основа във вярата на светите братя, в тяхната мъдрост, в тяхната любов към Бога и към ближния", каза той.

В края на словото си българският патриарх отправи благопожелание към учителите, преподавателите, студентите и учениците.

