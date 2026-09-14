Неочакван обрат с уволнения за камери в училищни тоалетни директор

Бившият директор на 138-о СУ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов, който бе уволнен след шумен скандал с открити тайни камери в училищните тоалетни, тихомълком е заел поста заместник-директор в друго столично училище - 141-во ОУ „Народни будители“. Новото му назначение, извършено през лятото, предизвика остри реакции, притеснения за безопасността на децата и спешна проверка от Регионалното управление на образованието (РУО) – София-град.

Заслужава внимание фактът, че в сайта на 141-во ОУ Евтимов първоначално е бил представен под бащиното си име - Александър Людмилов, като по-късно тази информация е била изтрита. По неофициални данни той е бил назначен от предишния директор инж. Виргиния Заркова, напуснала поста си внезапно на 9 септември. Новият временно изпълняващ длъжността директор д-р Гена Живкова-Чолакова заяви, че все още не се е срещала с него, тъй като в момента той е в болничен.

От РУО-София-град обявиха, че започват незабавна проверка на кадровите назначения в училището, направени през летните месеци, и са изискали официален доклад от новото ръководство. От институцията бяха категорични, че при откриване на нарушения ще бъдат предприети най-строги мерки в името на сигурната и спокойна учебна среда.

Случаят предизвика реакция и на най-високо ниво. Министърът на образованието Георги Вълчев заяви пред журналисти, че лично не одобрява подобни назначения.

„Ще проведа разговори с директора на училището, тъй като директорите са преки работодатели на учителите и заместник-директорите“, посочи Вълчев, като допълни, че отговорността е предимно на училищното ръководство и РУО.

Александър Евтимов бе арестуван в края на миналата година, след като в тоалетните на 138-о училище бяха намерени скрити регистриращи устройства. Въпреки последвалото му уволнение и обществения отзвук, по-късно Софийският градски съд го оправда поради липса на достатъчно доказателства за повдигнатите срещу него обвинения.