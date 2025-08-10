На пътя на стихията! Пожарът край Сунгурларе пълзи към наше село

Пожарът край Сунгурларе отново се разгоря и не спира да расте

Това съобщиха от полицията в Бургас.

Причината е обръщане на посоката на вятъра и неговата скорост. От полицията съобщават, че огънят се движи към село Скала.

Към населеното място е насочена земеделска техника - трактори с брани, които да пресекат нивите и да спрат огъня.

Кметът на Сунгурларе е на терен и също се бори със стихията. Има готовност за евакуация на населението.

На терен продължават да се борят 9 противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и два шведски самолета, земеделци с техника и доброволци.

