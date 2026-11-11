И в деня на национален траур за загиналите в най-зловещата катастрофа у нас не се мина без инциденти на магистрала "Тракия", която хората у нас вече наричат Магистралата на смъртта.

Джип се удари в камион на АМ "Тракия" малко преди Гелеменово в посока Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Инцидентът е станал на 81-вия километър в платното за Бургас, обясни говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БТА.

За щастие този път няма загинали, а движението в района на катастрофата се осъществява в едната лента.

Стоянов уточни, че в участъка се извършват ремонтни работи и с необходимата сигнализация е указана по-ниска максимална скорост.

По думите му вероятната причина за инцидента е, че товарният автомобил е намалил скоростта си на движение, а шофьорът на джипа се е врязал в задната част на камиона.

"Стандарт" припомня, че вчера, 10 ноември 2026 г., на 298-мия километър на "Тракия" 86 коли, автобуси и тирове, се нанизаха едни в други в най-голямата двойна верижна катастрофа у нас - и в двата платна на аутобана, по едно и също време. 11 души загинаха, 51 са ранени.