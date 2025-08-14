Гардовете на Радев побъркаха морето! Туристите побесняха

Социалистическият авиатор и другар на Кремъл отново раздразни широката общественост.

Държавният глава Румен Радев и жена му си направиха второ море на Созопол след отпуската в Гърция миналия месец. Безбройните гардове от НСО обаче вбесиха хиляди туристи с безобразното си поведение и мърлявщина, след като буквално осраха един от най-живописните плажове край града,пише Лупа.бг.

Първата двойка се настани в луксозния комплекс „Аполония ризорт“ миналата седмица. За охраната им, на която би завидял и Пабло Ескобар, вече се изказа вътрешният министър Дани Митов.

Поведението на гавазите обаче е още по скандално на плажа, отколкото докато шпорят със 160 по пътя. При вдигнат червен флаг мускулягите теглят по една на спасителите и се плацикат на километри навътре, за да демонстрират мускули.

За съжаление на просташкото поведение на младежите с пищови импонирала и Десислава Радева, което хич не отива на дама над средна възраст. Тя крещяла на висок глас и мятала фасове по плажа за ужас на редовите курортисти, оплакват се очевидци.

НСО се бе разположило из целия хотел и на плажа поне 7-8 чадъра бяха окупирани от държавните гардове, командировани да вардят претенциозната първа двойка. Периметърът пък бе отцепен с помощта на шезлонги, обърнати с краката нагоре

След охранителите оставали купчини боклуци, пълни пепелници, празни бутилки и опаковци от вафли, все едно са лагерували истински свине.

"А уж са обучени и дисциплинирани. Няма ли кой да ги обучи малко на поведение в обществена среда", възмутени са местните.

"Спокойно, щом не са акали по дюните, значи сте се разминали леко", шегува се зевзек в социалните мрежи.

