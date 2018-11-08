Резултати от Лига Европа

Резултати, Лига Европа, групова фаза, 4 кръг:
Лудогорец - АЕК (Ларнака) 0:0
Байер (Леверкузен) - Цюрих 1:0
1:0 Йедвай (60)
Розенборг - Залцбург 2:5
0:1 Минамино (5)
0:2 Минамино (19)
0:3 Гулбрандсен (37)
0:4 Минамино (45)
1:4 Адегбенро (52)
1:5 Ховланд (57-автогол)
2:5 Йенсен (61)
Селтик - РБ (Лайпциг) 2:1
1:0 Тиърни (11)
1:1 Огюстен (78)
2:1 Едуард (80)
Славия (Прага) - Копенхаген 0:0
Бордо - Зенит 1:1
1:0 Камано (35 д.)
1:1 Заболотний (72)
Динамо (Загреб) - Спартак (Търнава) 3:1
1:0 Гояк (22)
2:0 Кадлец (35-автогол)
2:1 Чантуришвили (63)
3:1 Оршич (79)
Ворскла - Карабах 0:1
0:1 Абдулаев (13 д.)
Арсенал - Спортинг (Лисабон) 0:0
Бетис - Милан 1:1
1:0 Ло Селсо (12)
1:1 Сусо (62)
Олимпиакос - Дюделанж 5:1
1:0 Торосидис (6)
2:0 Фортунис (15)
3:0 Христодулопулус (26)
4:0 Фортунис (36)
4:1 Синани (69)
5:1 Фетфацидис (70)
Фенербахче - Андерлехт 2:0
1:0 Валбуена (71)
2:0 Фрей (74)
Астана - Яблонец 2:1
1:0 Енрике (18)
1:1 Лишка (41)
2:1 Постников (88)
Спартак (Москва) - Рейнджърс 4:3
0:1 Eременко (6-автогол)
1:1 Мелгарехо (22)
1:2 Кандейяс (27)
2:2 Таверние (35-автогол)
2:3 Мидълтън (41)
3:3 Адриано (58)
4:3 Хани (59)
Рапид (Виена) - Виляреал 0:0
Краснодар - Стандард (Лиеж) 2:1
0:1 Карсела (19)
1:1 Сюлейманов (79)
2:1 Вандерсон (82)
Акхисар - Севиля 2:3
0:1 Нолито (12)
0:2 Муриел (38)
1:2 Ману (52)
2:2 Айък (78)
2:3 Банега (87-дузпа)
Аполон - Айнтрахт (Франкфурт) 2:3
0:1 Йович (17)
0:2 Алер (55)
0:3 Гачинович (58)
1:3 Зелая (71)
2:3 Зелая (90-дузпа)
Лацио - Олимпик Марсилия 2:1
1:0 Пароло (45)
2:0 Кореа (55)
2:1 Товен (60)
Динамо (Киев) - Рен 3:1
1:0 Вербич (13)
2:0 Миколенко (68)
3:0 Шапаренко (72)
3:1 Сибатю (90)
Малмьо - Сарпсборг 1:1
0:1 Мортенсен (63)
1:1 Антонсон (67)
Генк - Бешикташ 1:1
0:1 Куарешма (16)
1:1 Берге (88)
БАТЕ - Челси 0:1
0:1 Жиру (52)
МОЛ Види - ПАОК 1:0
1:0 Миланов (52)