Спортът по телевизията днес

ТВ Акценти - Събота 10.11.2018
БНТ3
14,30 Вдигане на тежести, СП: кат. над 109 кг, мъже (пряко)
18,25 Баскетбол, България, НБЛ: "Академик Бултекс" - "Левски Лукойл" (пряко)
Диема спорт
12,30 Футбол, България, Първа лига: "Ботев" Пд - "Септември"; 15,00 "Черно море" - "Левски" (пряко)
19,00 Формула 1: Квалификация за Голямата награда на Бразилия (пряко)
21,00 Футбол, Франция, Лига 1: "Сент Етиен" - "Реймс" (пряко)
22,55 Професионален бокс: Международна галавечер в Манчестър, Великобритания (пряко)
Диема спорт 2
14,30 Футбол, Англия, Висша лига: "Кардиф" - "Брайтън"; 19,30 "Кристъл Палас" - "Тотнъм" (пряко)
17,00 Футбол, Англия, "Чемпиъншип": "Рединг" - "Ипсуич" (пряко)
22,30 Баскетбол, НБА: "ЛА Клипърс" - "Милуоки" (пряко)
Nova Sport
14,30 Футбол, Англия, ФА Къп: "Мейдънхед Юн" - "Портсмут" (пряко)
17,15 Футбол, България, Първа лига: "Верея" - "Етър" (пряко)
19,30 Футбол, Англия, Чемпиъншип: УБА - "Лийдс" (пряко)
22,15 Снукър: "Шампионът на шампионите" 2018, шести ден, втора сесия (пряко)
MaxSport1
05,05 Хокей на лед, НХЛ: "ЛА Кингс" - "Калгари" (пряко)
MaxSport2
14,00 Футбол, Испания, Ла Лига: "Реал Валядолид" - "Ейбар"; 17,15 "Хетафе" - "Валенсия"; 19,30 "Атлетико" М - "Атлетик" Б; 21,45 "Жирона" - "Леганес" (пряко)
02,05 (на 11 ноември) Хокей на лед, НХЛ: "Тампа Бей" - "Отава" (пряко)
MaxSport3
16,00 Футбол, Италия, Серия "А": "Торино" - "Парма"; 19,00 СПАЛ - "Каляри"; 21,30 "Дженоа" - "Наполи" (пряко)
Eurosport
22,00 Ръгби: Есенен тест, Франция - Южна Африка (пряко)
Eurosport 2
09,30 и 12,15 Фигурно пързаляне: Гран При на Япония, жени и мъже, волна програма (пряко)
16,30 Футбол, Германия, Първа Бундеслига: "Хофенхайм" - "Аугсбург"; 19,30 "Борусия" Д - "Байерн" (пряко)