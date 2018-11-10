Спортът по телевизията днес

ТВ Акценти - Събота 10.11.2018

БНТ3

14,30 Вдигане на тежести, СП: кат. над 109 кг, мъже (пряко)

18,25 Баскетбол, България, НБЛ: "Академик Бултекс" - "Левски Лукойл" (пряко)

Диема спорт

12,30 Футбол, България, Първа лига: "Ботев" Пд - "Септември"; 15,00 "Черно море" - "Левски" (пряко)

19,00 Формула 1: Квалификация за Голямата награда на Бразилия (пряко)

21,00 Футбол, Франция, Лига 1: "Сент Етиен" - "Реймс" (пряко)

22,55 Професионален бокс: Международна галавечер в Манчестър, Великобритания (пряко)

Диема спорт 2

14,30 Футбол, Англия, Висша лига: "Кардиф" - "Брайтън"; 19,30 "Кристъл Палас" - "Тотнъм" (пряко)

17,00 Футбол, Англия, "Чемпиъншип": "Рединг" - "Ипсуич" (пряко)

22,30 Баскетбол, НБА: "ЛА Клипърс" - "Милуоки" (пряко)

Nova Sport

14,30 Футбол, Англия, ФА Къп: "Мейдънхед Юн" - "Портсмут" (пряко)

17,15 Футбол, България, Първа лига: "Верея" - "Етър" (пряко)

19,30 Футбол, Англия, Чемпиъншип: УБА - "Лийдс" (пряко)

22,15 Снукър: "Шампионът на шампионите" 2018, шести ден, втора сесия (пряко)

MaxSport1

05,05 Хокей на лед, НХЛ: "ЛА Кингс" - "Калгари" (пряко)

MaxSport2

14,00 Футбол, Испания, Ла Лига: "Реал Валядолид" - "Ейбар"; 17,15 "Хетафе" - "Валенсия"; 19,30 "Атлетико" М - "Атлетик" Б; 21,45 "Жирона" - "Леганес" (пряко)

02,05 (на 11 ноември) Хокей на лед, НХЛ: "Тампа Бей" - "Отава" (пряко)

MaxSport3

16,00 Футбол, Италия, Серия "А": "Торино" - "Парма"; 19,00 СПАЛ - "Каляри"; 21,30 "Дженоа" - "Наполи" (пряко)

Eurosport

22,00 Ръгби: Есенен тест, Франция - Южна Африка (пряко)

Eurosport 2

09,30 и 12,15 Фигурно пързаляне: Гран При на Япония, жени и мъже, волна програма (пряко)

16,30 Футбол, Германия, Първа Бундеслига: "Хофенхайм" - "Аугсбург"; 19,30 "Борусия" Д - "Байерн" (пряко)