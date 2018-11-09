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Спортът по телевизията днес

ТВ Акценти - Петък 09.11.2018


БНТ3
14,30 Вдигане на тежести, СП: кат. до 109 кг, мъже (пряко)


bTV
17,50 Спорт тото


Диема спорт
17,45 Футбол, България, Първа лига: "ЦСКА-София" - "Витоша" (пряко)
21,45 Футбол, Англия, Чемпиъншип: "Шефийлд Юн" - "Шефийлд У" (пряко)


Диема спорт 2
18,30 Волейбол, България, Суперлига: "Пирин" - "Хебър" (пряко)
21,45 Футбол, Франция, Лига 1: "Лил" - "Страсбург" (пряко)
05,05 (На 10 ноември) Хокей на лед, НХЛ: "Анахайм" - "Минесота" (пряко)


MaxSport2
19,00 Баскетбол, Евролига: "Химки" - "Барселона"; 21,00 "Панатинайкос" - "Олимпиакос" (пряко)


MaxSport3
21,30 Футбол, Италия, Серия "А": "Фрозиноне" - "Фиорентина" (пряко)


Kanal 3
21,15 "Спорт в обектива"


Ring.BG
22,30 УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване


Nova Sport
22,05 Футбол, ФА Къп: "Харинги Бъро" - "Уимбълдън" (пряко)


Eurosport 2
09,00 и 12,00 Фигурно пързаляне: Гран При на Япония, жени и мъже, кратка програма (пряко)
21,30 Футбол, Германия, Първа Бундеслига: "Хановер" - "Волфсбург" (пряко)


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