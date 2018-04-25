НА ЖИВО: Левски - ЦСКА-София /ВИДЕО/

Левски и ЦСКА-София играят втория полуфинал за Купата на България.
Първия мач завърши 2:0 за "сините".
Роман Прохазка, който донесе победата с 2:0 над Верея, ще играе десен защитнк, като сменя контузения Милош Цветкович.
Капитанът Божидар Чорбаджийски е оставен на пейката, а на негово място ще играе Александър Барт.
СЪСТАВИТЕ
ЛЕВСКИ (4-1-4-1): Божидар Митрев; Роман Прохазка, Давид Яблонски, Холмар Ейолфсон, Иван Горанов; Кали Тиам; Габриел Обертан, Жорди Гомес, Филипе Нашименто, Паулиньо; Сержиу Буш
Старши треньор: Делио Роси
ЦСКА-СОФИЯ (4-2-3-1): Витаутас Черниаускас; Стойчо Атанасов, Станислав Манолев, Александър Барт, Николай Бодуров, Жеферсон; Рубен Пинто; Раул Лое, Тиаго Родригес, Енрике Рафаел; Фернандо Каранга
Старши треньор: Стамен Белчев
СЪДИЯ: Николай Йорданов
СТАДИОН: "Васил Левски"