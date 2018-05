Как Бионсе и Джей Зи отпразнуваха 10-ата годишнина от сватбата си?

Бионсе и Джей Зи отпразнуваха своята 10-та годишнина от сватбата с частна вечеря на покрив на сграда в центъра на Лос Анджелис.

Миналият месец феновете спекулираха, че двойката суперзвезди ще пусне изненадващ албум на 4 април по повод 10-годишнината от сватбата им. Те дори предположиха, че албумът може да бъде включен в турнето "Bey and Jay On the Run II", което ще започне на 6 юни и ще продължи до 4 октомври с 48 концерта в Северна Америка и Европа.

Но вместо това Hollywood Reporter научи, че двойката е отпразнувала своята годишнина, като е резервирала целия покрив на „NoMad Hotel" в Лос Анджелис, който всъщност е новата гореща дестинация в града.

Намиращ се в „Giannini Place" - историческа забележителност, построена през 1922 година, хотелът бързо се превръща в известен със своята италианска архитектура и вдъхновен от Средиземно море басейн на покрива.

Сградата разполага и с открита камина, известна като „Orcus Mouth", подобна на откритата в градините на Бомарцо в Италия.

Двойката е наела частен сервитьор и готвач, които да приготвят и сервират храна и напитки.

Не е ясно какво е било включено в менюто, но в предложенията на хотела, изготвени от многократно награждавания майстор-готвач Даниел Хъм и ресторантьорът Уил Гуидара от „Manhattan's Eleven Madison Park", са присъствали ястия с печено пиле, бейби прасенце, черна треска и за десерт "Мляко и мед" (фин сладкиш със сладолед).