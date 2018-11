Ако се качвате всеки ден на кантара повишавате шанса си за отслабване

Учени от University of Pittsburgh School of Nursing and University of California, San Francisco School of Medicine са стигнали до извода, че най-успешно отслабват тези хора, които ежедневно мерят теглото си. Резултатите, получени след година наблюдения и представени в Чикаго на конференция на асоциация на лекарите по сърдечно-съдови заболявания, са публикувани в EurekAlert.

В експеримента са участвали 1042 души. Установено е, че колкото по-рядко даден човек се качва на кантара, толкова по-малко успехи има в избавянето от излишните килограми. При това участниците в експеримента не са получавали съвети каква диета трябва да следват.

Според учените ежедневното претегляне е ключово, тъй като предполага самоконтрол и мотивация, пише още изданието.