Пускат Nokia 5.1 plus за продажба в България

HMD Global, домът на телефоните Nokia, започва продажбата на Nokia 5.1 plus в България. Смартфонът предоставя чудесни гейминг възможности, а за графиката е използван изкуствен интелект. Всичко това идва в стилен и ценово ориентиран пакет. Nokia 5.1 plus комбинира модерен дизайн и качество на изработката, който гарантират уникално изживяване на своите почитатели в България.

Росен Петков, генерален мениджър на HMD Global за Балканите, Румъния, Молдова, Грузия, Унгария и Адриатика, каза: „С Nokia 5.1 plus даваме възможност на повече любители на марката Nokia в България да се докоснат до вълнуващи игри и забавления . Нашата цел беше да доставим производителност – изображения базирани на изкуствен интелект (AI) и съвременен дизайн в едно достъпно устройство, така че повече хора да могат да играят мобилни игри, да се наслаждават на любимите си сериали и да гледат страхотно съдържание. Nokia 5.1 plus е за нашите технологични фенове, които търсят най-добрата комбинация цена-качество."

Към днешна дата Nokia 5.1 plus е един от най-достъпните смартфони с последния MediaTek, чипсет – MediaTek Helio P60. Проектиран е да поема с лекота и прецизност големи натоварвания от игри, видео приложения и множество задачи едновременно. Изкуственият интелект използван в направата на Nokia 5.1 plus позволява адаптиране на смартфона към начина му на използване, разпознаване на лица и обработка на снимки в реално време. Смартфонът е оборудван с всички важни сензори, за да се насладите до край на най-новите игри и приложения. Лицевото разпознаване допълва пръстовия отпечатък, като по този начин гарантира сигурност и бърза идентификация.

Nokia 5.1 plus използва съвременни алгоритми при изображенията и реализираните фотографии са в стила на професионално студио. Технологията позволява разпознаване на дълбочината на изображението и „боке" ефект – артистично преливане на фона, както и селективна портретна светлина. Двойната, основна 13MP/5MP камера с електронна видео стабилизация осигурява стабилно и ясно видео заснемане и идеални изображения от най-вълнуващите моменти с вашите приятели. Фазовият автофокус гарантира чисти и добре фокусирани снимки.

Зашеметяващият 5.8-инчов дисплей, покрива устройството от край до край, като осигурява на потребителите максимално съдържание. Nokia 5.1 plus е с изчистен дизайн, с 2.5D извито предно и задно стъкло, допълнено от извити ръбове и гланцирано покритие. Смартфонът е тънък около 8 мм и ергономичният дизайн с непрекъсната извивка стои много удобно в ръката. Nokia 5.1 plus има здрава метална конструкция, която е преминала тестове при екстремни температури и тестове за изпускане, за да покрива взискателните стандарти на телефоните с марка Nokia.

Nokia 5.1 plus е част от семейството на Android One и предлага проектирани от Google сигурност и изкуствен интелект за отлично изживяване. Nokia 5.1 plus ще остане актуален във времето с 3 години ежемесечни обновявания за сигурността и две години актуализации на операционната система. Както при всички смартфони Nokia в програмата Android One ще получите и повече батерия и място за съхранение, благодарение на внимателно подбраните приложения. Ще бъдете винаги с една крачка напред с най-новите услуги на Google, като Google Assistant и Google Photos, с безплатна неограничена памет за съхранение на снимки във високо качество.

Смартфонът е с Android Oreo™, което позволява да се насладите на най-новите функции, включително Google Lens; картина-в-картина, за работа с повече приложения едновременно; динамично търсене в Google Play, за да откривате и стартирате приложения с минимално усилие и възможност за пестене на батерията с функции като ограничаване на приложенията във фонов режим. Моделът е готов за Android P и се предлага в три цвята: черен, бял и тъмно син на препоръчителна крайна цена на дребно 429лв.